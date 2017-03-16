Единичные случаи укусов клещей зарегистрированы в Минске

Ранняя активизация насекомых связана с установившейся сухой и теплой погодой — они начинают просыпаться, когда дневные температуры поднимаются выше пяти градусов. Как правило, нападения клещей происходят за пределами города при выезде на природу, в лесных массивах, лесополосах с густой растительностью.

«Проводятся обследования парков и скверов с применением соответствующих энтомологических методов. На ситуацию влияет содержание территорий в удовлетворительном состоянии, регулярное скашивание травы. Акарицидная обработка применяется как дополнительная мера при соответствующей численности иксодовых клещей», — отметили специалисты.

Всем, кто отправляется в лес, на природу, медики рекомендуют выбирать куртки и рубашки с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, не забывать о головном уборе, применять репелленты. Необходимо осматривать одежду и кожные покровы каждые 1,5−2 часа нахождения в лесу и после возвращения из него (а также животных, личные вещи и др.).

В случае присасывания клеща нужно как можно быстрее его удалить, лучше всего в медицинском учреждении. При самостоятельном удалении нельзя использовать масла и жирные кремы, которые закупоривают дыхательные отверстия и провоцируют дополнительный выброс возбудителей в кровь, а также надавливать на брюшко. При извлечении следует использовать круговые движения, процедуру стоит проводить в перчатках, а ранку продезинфицировать.

После удаления клеща необходимо обязательно обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу-инфекционисту (терапевту, педиатру) для назначения профилактического лечения и медицинского наблюдения. Для взрослых применяется укороченная (однодневная) схема профилактики, рекомендуемые лекарства характеризуются высокой эффективностью в отношении большинства возбудителей инфекционных болезней, которые переносят клещи.