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16:55 (мск), источник: БЕЛТА

Единичные случаи укусов клещей зарегистрированы в Минске

16 марта, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Единичные случаи укусов клещей зарегистрированы в Минске, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.

Ранняя активизация насекомых связана с установившейся сухой и теплой погодой — они начинают просыпаться, когда дневные температуры поднимаются выше пяти градусов. Как правило, нападения клещей происходят за пределами города при выезде на природу, в лесных массивах, лесополосах с густой растительностью.

«Проводятся обследования парков и скверов с применением соответствующих энтомологических методов. На ситуацию влияет содержание территорий в удовлетворительном состоянии, регулярное скашивание травы. Акарицидная обработка применяется как дополнительная мера при соответствующей численности иксодовых клещей», — отметили специалисты.

Всем, кто отправляется в лес, на природу, медики рекомендуют выбирать куртки и рубашки с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, не забывать о головном уборе, применять репелленты. Необходимо осматривать одежду и кожные покровы каждые 1,5−2 часа нахождения в лесу и после возвращения из него (а также животных, личные вещи и др.).

В случае присасывания клеща нужно как можно быстрее его удалить, лучше всего в медицинском учреждении. При самостоятельном удалении нельзя использовать масла и жирные кремы, которые закупоривают дыхательные отверстия и провоцируют дополнительный выброс возбудителей в кровь, а также надавливать на брюшко. При извлечении следует использовать круговые движения, процедуру стоит проводить в перчатках, а ранку продезинфицировать.

После удаления клеща необходимо обязательно обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу-инфекционисту (терапевту, педиатру) для назначения профилактического лечения и медицинского наблюдения. Для взрослых применяется укороченная (однодневная) схема профилактики, рекомендуемые лекарства характеризуются высокой эффективностью в отношении большинства возбудителей инфекционных болезней, которые переносят клещи.

«Проводить исследование клеща в лаборатории нецелесообразно, поскольку теряется время на ожидание результата, а профилактическое лечение наиболее эффективно в первые два-три дня после укуса. Также клещ может быть заражен несколькими возбудителями инфекций, а проведя исследование только на один доминирующий для республики возбудитель, вызывающий болезнь Лайма, можно заразиться другими клещевыми инфекциями. При появлении в течение шести месяцев после присасывания клеща признаков инфекционного заболевания необходимо обратиться к врачу и напомнить ему об укусе», — рассказали в санитарно-эпидемиологической службе.

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