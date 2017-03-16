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17:28 (мск), источник: Nur.kz

Почти половина опрошенных казахстанцев не отрицает покупки прав

Около четверти опрошенных хоть и отучились в автошколе, но экзамены предпочли «развести».

Над откровенным и резонансным признанием Айгерим Фазыловой в том, что водительские права ей купили/подарили, все дружно посмеялись, как, впрочем, и над видео сдачи экзаменов.

Сам же факт продажи документов казахстанских автомобилистов не удивил. Лишь некоторые политики считали, что это невозможно. Журналисты сайта решили поинтересоваться у своих читателей, как они получили свои права.

В анонимном опросе приняло участие более 1.4 тысячи человек старше 18 лет. Из них 49.5% не отрицают, что водительское удостоверение получили незаконно: 22.9% отучились в автошколе, но не стали самостоятельно сдавать экзамены, 21.9% — купили права, а еще 4.8% получили их в подарок. Оставшиеся 50.5% уверяют, что учились и сдали самостоятельно.

Как видно из результатов опроса, плачевную ситуацию на дорогах мы имеем вполне заслуженно.

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