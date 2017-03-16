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17:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Девять машин откачивали воду с улиц Нижнего Новгорода 15 марта

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, работы проводились в пяти районах: Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском и Сормовском.

Откачка воды с проезжей части проводится на автомобильных дорогах, необорудованных системой ливневой канализации. Дорожные предприятия занимаются этим по мере необходимости в течение всего года.

В частности, в Сормовском районе с улиц Зайцева, Федосеенко, Павлова, Светлоярской, Алебастровой и Якова Шишкова за прошедшие сутки было откачано 414 кубометров воды. В Канавинском районе работы проводились на улицах Гордеевская, Тонкинская, М. Казакова, Ухтомского и Электровозной. Дорожные предприятия вывезли оттуда 233 кубометра воды.

Ранее сообщалось, что 14 марта откачка воды проводилась с 22 улиц Нижнего Новгорода.

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