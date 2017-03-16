Церковь отказалась торопиться с захоронением Ленина

В Московском патриархате Русской православной церкви назвали предложение немедленно захоронить тело основателя советского государства Владимира Ленина несвоевременной идеей. Об этом в четверг, 16 марта, заявил «Интерфаксу» зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков.

Мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить исключительно из религиозных, а не политических соображений.

Он уточнил, что церковь не против вернуть переименованным советской властью улицам и городам «исконные русские названия», но исключительно из исторических, а не политических соображений.

Ранее сообщалось, что Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом в своем заявлении по случаю 100-летия революции в России призвал освободить населенные пункты от памятников Ленину, а главную площадь столицы — от тела коммунистического вождя.

После распада Советского Союза предложения похоронить Ленина озвучивались не один раз. В частности, в последние годы с данным предложением выступали депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Президент Владимир Путин отмечал, что к вопросу захоронения тела вождя мирового пролетариата нужно подходить аккуратно, чтобы «не разобщить общество».

Тело Ленина было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади в Москве после его смерти в 1924 году.