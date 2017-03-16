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18:06 (мск), источник: Мослента

Церковь отказалась торопиться с захоронением Ленина

В церкви считают, что данная тема используется в целях дерусификации в бывших республиках-СССР.

Источник: РИА "Новости"

В Московском патриархате Русской православной церкви назвали предложение немедленно захоронить тело основателя советского государства Владимира Ленина несвоевременной идеей. Об этом в четверг, 16 марта, заявил «Интерфаксу» зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков.

Мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить исключительно из религиозных, а не политических соображений.
Александр ЩипковЗампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ

Он уточнил, что церковь не против вернуть переименованным советской властью улицам и городам «исконные русские названия», но исключительно из исторических, а не политических соображений.

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Ранее сообщалось, что Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом в своем заявлении по случаю 100-летия революции в России призвал освободить населенные пункты от памятников Ленину, а главную площадь столицы — от тела коммунистического вождя.

После распада Советского Союза предложения похоронить Ленина озвучивались не один раз. В частности, в последние годы с данным предложением выступали депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Президент Владимир Путин отмечал, что к вопросу захоронения тела вождя мирового пролетариата нужно подходить аккуратно, чтобы «не разобщить общество».

Тело Ленина было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади в Москве после его смерти в 1924 году.

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