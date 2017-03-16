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17:40 (мск), источник: Крым Press

Крым отмечает третью годовщину Референдума и воссоединения с Россией

16 марта — дата общекрымского Референдума 2014 года. Ровно три года назад подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Такой шаг поддержали почти 97% тех, кто пришел на участки. Явка тогда превысила 83%. Уже через два дня был подписан договор о включении Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. Крым отмечает третью годовщину Референдума и воссоединения с Россией разнообразными мероприятиями: торжественными собраниями и концертами, выставками и флешмобами, митингами и возложениями цветов и венков.

С утра в Симферополе состоялись митинг и шествие. Праздничная колонна (в ней, к слову, было очень много молодых людей) прошла по центральным улицам с огромными стягами — России и Крыма.

Цветы легли к подножью памятника «Вежливым людям» (у Госсовета Крыма). Интересно, что кроме крымских руководителей, политиков, депутатов, общественников в мероприятиях приняли участие многочисленные делегации (в том числе, из ЛНР и ДНР), а также полпред Президента в Северо-Кавказском федеральном округе, Герой России Олег Белавенцев.

Обращаясь к участникам митинга, глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил крымчан с третьей годовщиной возвращения Крыма на историческую Родину. Знаю, что эти три года были самыми счастливыми и лучшими в нашей жизни, поскольку мы вернулись на историческую Родину. Здесь присутствуют наши друзья и браться из Донецка и Луганска, которые находятся на острие борьбы за Русский мир. То, что мы прошли — это ценности, которые будут оставаться в веках и будут примером для наших детей и внуков, — сказал глава Крыма. Также Сергей Аксёнов пожелал крымчанам верить в свои силы, в свою страну, любить и уважать традиции и духовность.

Поздравляя присутствующих с годовщиной Крымской весны, Владимир Константинов подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией является поистине народным решением.

Также в этот день в здании Государственного Совета РК состоялось торжественное открытие фотовыставки «Крым и Россия — три года вместе». Небезынтересной была и экспозиция работ крымских художников на тему «Крымская весна».

Кроме того, спикер крымского парламента Владимир Константинов презентовал свою книгу «Пройти свой путь», которая издана к третьей годовщине Крымской весны.

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