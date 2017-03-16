В Воронеже Дом быта до сих пор остаётся вне дизайн-регламента

Основная претензия чиновников — фасад здания должен соответствовать разработанному Управлением архитектуры паспорту. Его владельцы здания, как уверял представитель истца, получили ещё 6 мая 2016 года. Но до сих пор требования не выполнили.

Чиновники требуют демонтировать с Дома быта рекламные плакаты и вывески. Остаться имеют право только буквы названия магазинов, и то — объёмные. Плоские — под запретом. Размещать рекламу позволено только в витринах первого этажа и над входом.

Сейчас верхние этажи здания закрыты огромным баннером, а стены украшены крупными плакатами. Некоторые конструкции, правда, уже сняли, но чиновники уже вменяют владельцам здания в вину то, что те не убрали со стен металлический крепёж.

У представителей Дома быта к чиновникам свои вопросы. Например, предприниматели требуют, чтобы должностные лица разобрались между собой.