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18:23 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже Дом быта до сих пор остаётся вне дизайн-регламента

Предварительное заседание так и не состоялось. 16 марта в Ленинском районном суде представители мэрии пытались заставить владельцев Дома быта привести здание в соответствие с дизайн-регламентом.

Основная претензия чиновников — фасад здания должен соответствовать разработанному Управлением архитектуры паспорту. Его владельцы здания, как уверял представитель истца, получили ещё 6 мая 2016 года. Но до сих пор требования не выполнили.

Чиновники требуют демонтировать с Дома быта рекламные плакаты и вывески. Остаться имеют право только буквы названия магазинов, и то — объёмные. Плоские — под запретом. Размещать рекламу позволено только в витринах первого этажа и над входом.

Сейчас верхние этажи здания закрыты огромным баннером, а стены украшены крупными плакатами. Некоторые конструкции, правда, уже сняли, но чиновники уже вменяют владельцам здания в вину то, что те не убрали со стен металлический крепёж.

У представителей Дома быта к чиновникам свои вопросы. Например, предприниматели требуют, чтобы должностные лица разобрались между собой.

Разрешение на размещение рекламных конструкций выдавал Департамент имущественных и земельных отношений, и пока оно действует. Отменяет ли его дизайн-регламент, непонятно. К тому же рекламу размещали арендаторы — и их контактами владельцы здания должны будут поделиться с судом во время следующего заседания. Оно, кстати, назначено на апрель.

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