Зловонное болото выгоняет из своих домов жителей Малой Топки

Особняки в посёлке Малая Топка стоят пустыми. Хозяева вынуждены были съехать из-за невыносимого запаха. Зловонный ручей появился здесь сразу после строительства многоквартирных домов для сирот. Канализация из зданий льётся прямо на землю.

— В данное время съехал в общагу, где я работаю. Здесь невозможно находиться, даже окна не открываем, дышать нечем, — говорит житель посёлка малая Топка Максим Доля.

Два дома для сирот в Малой Топке сдали в начале 2015 года. Новые жильцы сразу начали жаловаться на недоделки. Кое-где протекала крыша, на стенах появились трещины и грибок, а вода оказалась непригодной для питья.

— Ну она плохая, налёт остаётся на чайнике. Ну невкусная вода, отдает чем-то, — говорит житель посёлка малая Топка Нина Рожковская.

К этому люди как-то приспособились, но вот к «коричневому болоту», говорят, привыкнуть невозможно. Жильцы платят полторы тысячи рублей в месяц за откачку. Но не все. Управляющая компания «Приморская» отказалась обслуживать дом из-за долгов.

— Проживающие в этих домах отказываются платить за все коммунальные услуги. Не только за водоотведение, а за все услуги очень большая задолженность, — говорит глава Уриковского МО Андрей Побережный.

Заниматься домами для сирот будет другая управляющая компания. А пока администрация муниципального образования планирует сделать в посёлке очистные сооружения. В ближайшее время начнутся проектные работы.

— Участок под них нам передаёт застройщик, порядка 20 соток, на котором можно по всем нормам разместить данные очистные сооружения, — говорит глава Уриковского МО Андрей Побережный.

Очистные построят по областной программе «Чистая вода», работы обойдутся бюджету примерно в 5 миллионов рублей. Со временем к фильтрующей станции можно будет подключить все многоквартирные дома посёлка.