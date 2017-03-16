Зловонное болото выгоняет из своих домов жителей Малой Топки
То чувство, когда хочется уйти из дома. Жители посёлка Малая Топка вынуждены ночевать у друзей и знакомых.
То чувство, когда хочется уйти из дома. Жители посёлка Малая Топка вынуждены ночевать у друзей и знакомых.
Особняки в посёлке Малая Топка стоят пустыми. Хозяева вынуждены были съехать
— В данное время съехал в общагу, где я работаю. Здесь невозможно находиться, даже окна не открываем, дышать нечем, — говорит житель посёлка малая Топка Максим Доля.
Два дома для сирот в Малой Топке сдали в начале 2015 года. Новые жильцы сразу начали жаловаться на недоделки.
— Ну она плохая, налёт остаётся на чайнике. Ну невкусная вода, отдает
К этому люди
— Проживающие в этих домах отказываются платить за все коммунальные услуги. Не только за водоотведение, а за все услуги очень большая задолженность, — говорит глава Уриковского МО Андрей Побережный.
Заниматься домами для сирот будет другая управляющая компания. А пока администрация муниципального образования планирует сделать в посёлке очистные сооружения. В ближайшее время начнутся проектные работы.
— Участок под них нам передаёт застройщик, порядка 20 соток, на котором можно по всем нормам разместить данные очистные сооружения, — говорит глава Уриковского МО Андрей Побережный.
Очистные построят по областной программе «Чистая вода», работы обойдутся бюджету примерно в 5 миллионов рублей. Со временем к фильтрующей станции можно будет подключить все многоквартирные дома посёлка.