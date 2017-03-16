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18:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Солнечные коллекторы планируют установить в Листвянке

В Листвянке думают, как снизить вредные выбросы из котельной. Решение предложили иркутские учёные. Мощности солнечных коллекторов должно хватить для нагрева воды и отапливания помещений.

Почти тонна угля в топку каждый день, чтобы у жителей посёлка Листвянка в домах была горячая вода. На отопление необходимо ещё больше. Дым, шлаки. Не самое благоприятное соседство для Байкала. Поэтому котельную местные власти задумали перевести на более экологичный вид топлива.

— Это экологическая зона. Байкал. И если есть такая возможность, то есть если технологии современные позволяют альтернативное что-то использовать, то почему бы нет, — говорит председатель комитета по ЖКХ Думы Листвянского МО Валерий Обухов.

Уголь можно заменить солнцем. В котельной планируют установить специальные коллекторы. Эти устройства, используя энергию небесного светила, могут обеспечить жильё горячей водой.

Солнечный коллектор Александр Туник разработал вместе со своими коллегами из Иркутского технического университета. Испытания показали — он гораздо эффективнее и экономичнее заводских устройств. Например, 100-литровый бак воды коллектор нагревает до 30 градусов всего за полчаса.

— Все считают, солнце зайдёт — и всё, у них не будет тепла. Но там всё рассчитано. Есть система накопления, система автоматики, которая всё рассчитывает и которая накапливает тепло, — говорит инженер ИрНИТУ Александр Туник.

Разработка иркутских учёных заинтересовала администрацию Листвянки. Сейчас инженеры готовят проект модернизации котельной. По их расчётам, нехватки солнца на Байкале не будет. Использовать его бесплатную энергию здесь можно почти круглый год, разве что зимой работать коллекторам в полную мощность могут помешать туманы.

Солнечные коллекторы установят на этом холме, где солнце ничего не закрывает. Приборов немало — больше 200, но располагаться они будут не горизонтально, а под углом, поэтому вместятся все.

Устройство инженеров ИРНиТУ может помочь и с отоплением домов в Листвянке. Обновление котельной обойдётся примерно в 4,5 миллиона рублей. Впрочем, пока, говорят в администрации, таких средств нет.

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