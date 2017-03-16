Самую большую школу Иркутской области достроили в Ново-Ленино
Самую большую школу области достроили — в микрорайоне «Эволюция», что в Ленинском районе Иркутска. В ней смогут учиться 1275 школьников.
Самую большую школу области достроили — в микрорайоне «Эволюция», что в Ленинском районе Иркутска. В ней смогут учиться 1275 школьников.
Возводить образовательное учреждение начали в прошлом году, управились в сроки. Там есть просторная столовая на 450 человек, актовый зал на 500, бассейн и даже амфитеатр. Мэр города Дмитрий Бердников 16 марта проверил качество выполненных работ. По его словам, это не просто школа. Она должна стать культурным и досуговым центром как для учащихся, так и для жителей микрорайона. Официальное открытие состоится 1 сентября.