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18:16 (мск), источник: Вести Иркутск

Самую большую школу Иркутской области достроили в Ново-Ленино

Самую большую школу области достроили — в микрорайоне «Эволюция», что в Ленинском районе Иркутска. В ней смогут учиться 1275 школьников.

Возводить образовательное учреждение начали в прошлом году, управились в сроки. Там есть просторная столовая на 450 человек, актовый зал на 500, бассейн и даже амфитеатр. Мэр города Дмитрий Бердников 16 марта проверил качество выполненных работ. По его словам, это не просто школа. Она должна стать культурным и досуговым центром как для учащихся, так и для жителей микрорайона. Официальное открытие состоится 1 сентября.

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