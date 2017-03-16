В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД выявили 15 неисправных автобусов

Сотрудники ГИБДД выявили 15 автобусов с техническими неисправностями, которые перевозили пассажиров в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Автобус», в ходе которой выявили более 100 нарушений правил дорожного движения. Три неисправных автобуса перемещены на спецстоянку, 9 должностных лиц привлекли к ответственности.

Также были выявлены нарушения правил остановки/стоянки, проезда пешеходных переходов, нарушения требований сигналов светофора и другие.