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18:11 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД выявили 15 неисправных автобусов

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Автобус».

Сотрудники ГИБДД выявили 15 автобусов с техническими неисправностями, которые перевозили пассажиров в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Автобус», в ходе которой выявили более 100 нарушений правил дорожного движения. Три неисправных автобуса перемещены на спецстоянку, 9 должностных лиц привлекли к ответственности.

Также были выявлены нарушения правил остановки/стоянки, проезда пешеходных переходов, нарушения требований сигналов светофора и другие.

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