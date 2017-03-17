Губернатор: «В Самарской области наблюдается положительный миграционный баланс»

По итогам прошлого года в губернии наблюдался положительный миграционный баланс: приехало на 2300 человек больше, чем покинуло область. Николай Меркушкин отметил важность данного показателя, он характеризует регион как привлекательную для жизни территорию.

«Раньше у нас был отрицательный миграционный баланс. А сейчас больше и приезжающих на учебу. Этот показатель в два раза больше, чем был 5−8 лет назад. Количество же уезжающих из Самарской области на учебу в другие регионы сократилось в 1,5 раза», — привел данные губернатор.

Также Николай Меркушкин высказал мнение, что регион стал привлекательным для переселения в связи с наличием рабочих мест, в частности в сфере строительства.

«Это мощный фактор притяжения людей. Есть возможность заработать. Идет подготовка к чемпионату мира, серьезно увеличились объемы строительства жилья. И, естественно, условия жизни. Молодые люди ищут, где могут дать хорошее образование детям, воспитать их здоровыми и всесторонне развитыми», — оценил ситуацию глава региона.

В области ведется работа по строительству детских садов, спортивных объектов, центров детского творчества. Губернатор напомнил, что уже очень многое сделано для поддержки материнства и детства.

В Самаре построен современный перинатальный центр, в Тольятти проведена модернизация перинатального центра, было закуплено оборудование на 400 млн рублей.