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11:28 (мск), источник: Volga News

Губернатор: «В Самарской области наблюдается положительный миграционный баланс»

В четверг, 16 марта, в эфире телеканала «Россия-24» в программе «Главная тема» губернатор Николай Меркушкин ответил на актуальные вопросы развития Самарской области. Первой темой, которую попросил оценить ведущий главу региона, стала демография.

По итогам прошлого года в губернии наблюдался положительный миграционный баланс: приехало на 2300 человек больше, чем покинуло область. Николай Меркушкин отметил важность данного показателя, он характеризует регион как привлекательную для жизни территорию.

«Раньше у нас был отрицательный миграционный баланс. А сейчас больше и приезжающих на учебу. Этот показатель в два раза больше, чем был 5−8 лет назад. Количество же уезжающих из Самарской области на учебу в другие регионы сократилось в 1,5 раза», — привел данные губернатор.

Также Николай Меркушкин высказал мнение, что регион стал привлекательным для переселения в связи с наличием рабочих мест, в частности в сфере строительства.

«Это мощный фактор притяжения людей. Есть возможность заработать. Идет подготовка к чемпионату мира, серьезно увеличились объемы строительства жилья. И, естественно, условия жизни. Молодые люди ищут, где могут дать хорошее образование детям, воспитать их здоровыми и всесторонне развитыми», — оценил ситуацию глава региона.

В области ведется работа по строительству детских садов, спортивных объектов, центров детского творчества. Губернатор напомнил, что уже очень многое сделано для поддержки материнства и детства.

В Самаре построен современный перинатальный центр, в Тольятти проведена модернизация перинатального центра, было закуплено оборудование на 400 млн рублей.

В начале будущего года начнет работу на основе государственно-частного партнерства центр «Мать и дитя». Применение высоких технологий позволит решать проблемы бесплодия и лечить тяжелые заболевания.

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