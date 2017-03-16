Украинские дизайнеры показали эскизы костюмов для ведущих Евровидения 2017
Украинские дизайнеры представили эскизы костюмов для ведущих Евровидения 2017 — Александра Скичко, Владимира Остапчука и Тимура Мирошниченко. Об этом сообщает издание Vogue.
Украинские дизайнеры представили эскизы костюмов для ведущих Евровидения 2017 — Александра Скичко, Владимира Остапчука и Тимура Мирошниченко. Об этом сообщает издание Vogue.
«Конкурс среди украинских дизайнеров на создание образов ведущих Евровидения 2017 — это прекрасная идея, ведь у нас три красивых
В творческом конкурсе приняли участие девять самых известных украинских брендов — Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, Podolyan, Burenina, AndreTan, Indposhiv и Gapchuk.
Отметим, что оргкомитет выберет нескольких