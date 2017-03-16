Украинские дизайнеры показали эскизы костюмов для ведущих Евровидения 2017

«Конкурс среди украинских дизайнеров на создание образов ведущих Евровидения 2017 — это прекрасная идея, ведь у нас три красивых парня-ведущих, и тут есть много места для фантазии. Кроме того, этот конкурс соответствует слогану Евровидения этого года — Celebrate Diversity — поскольку демонстрирует разнообразие дизайнерских решений украинских профессионалов», — рассказал шоу-продюссер конкурса Стюарт Барлоу.

В творческом конкурсе приняли участие девять самых известных украинских брендов — Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, Podolyan, Burenina, AndreTan, Indposhiv и Gapchuk.