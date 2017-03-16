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18:52 (мск), источник: РБК - Украина

Украинские дизайнеры показали эскизы костюмов для ведущих Евровидения 2017

Украинские дизайнеры представили эскизы костюмов для ведущих Евровидения 2017 — Александра Скичко, Владимира Остапчука и Тимура Мирошниченко. Об этом сообщает издание Vogue.

«Конкурс среди украинских дизайнеров на создание образов ведущих Евровидения 2017 — это прекрасная идея, ведь у нас три красивых парня-ведущих, и тут есть много места для фантазии. Кроме того, этот конкурс соответствует слогану Евровидения этого года — Celebrate Diversity — поскольку демонстрирует разнообразие дизайнерских решений украинских профессионалов», — рассказал шоу-продюссер конкурса Стюарт Барлоу.

В творческом конкурсе приняли участие девять самых известных украинских брендов — Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, Podolyan, Burenina, AndreTan, Indposhiv и Gapchuk.

Отметим, что оргкомитет выберет нескольких дизайнеров-победителей. Во время шоу ведущие будут перевоплощаться в 17 образов.

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