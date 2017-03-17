Ученые узнали, как самые живучие существа на Земле переживают «сушку»

Источник: AFP 2017

«Главный вывод нашего исследования — у тихоходок есть уникальные гены, которые позволяют им переживать полное высушивание. Эти гены и связанные с ними белки можно использовать для защиты других организмов и биоматериалов, к примеру, бактерий, дрожжей или определенные лекарства, от смерти или распада», — заявил Томас Бутби (Thomas Boothby) из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США). В 2007 году ученые совершили удивительное открытие, анализируя данные, собранные российским биоспутником «Фотон-М3»:

оказалось, что тихододки, небольшие беспозвоночные, дальние родичи раков и насекомых, способны выживать очень долгое время в открытом космосе и даже размножаться в условиях полной невесомости и отсутствия пищи и воды.

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Когда ученые начали подсчитывать и изучать гены тихоходок, их ожидал большой сюрприз — свыше 6,5 тысяч участков ДНК из 38 тысяч генов (18%) были «позаимствованы» у других организмов. Большая часть из них была получена от бактерий-экстремофилов, но при этом в геноме тихоходок так же присутствуют гены растений, грибов и архей. Недавно ученые обнаружили, что клетки тихоходок содержат в себе уникальные белки, защищающие их от смертельных доз радиации. Бутби и его коллеги добавили в число таких «чудо-белков» еще один набор крайне экзотических молекул, защищающий тихоходок от смерти при полном исчезновении воды из их среды обитания и из их клеток и тканей.

Тихоходки, «космические» животные, в полностью высушенном состоянии. | Источник: Thomas C. Boothby/University of North Carolina

Как отмечает Бутби, ученые раньше думали, что тихоходки используют особые сахаристые молекулы, «желирующие» их внутренности, для защиты от смерти при иссушении, однако их опыты показали, что это на самом деле не так.

Многие виды тихоходок, способные существовать в высушенном виде на протяжении десятилетий, не содержат в себе таких сахаров, но при этом они могут пережить множество циклов «полной сушки» без видимого вреда для здоровья.

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