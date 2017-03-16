Ставший фигурантом уголовного дела экс-губернатор Юревич лечится в Израиле

«Он в Израиле на лечении до июня. Про уголовное дело узнал из СМИ. Для него это было неожиданно», — сказала Ю. Бобылева в четверг агентству «Интерфакс-Урал».

По ее словам, М. Юревич пока не готов ничего комментировать, поскольку слишком мало информации о сути дела.

Как сообщалось, Четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.