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21:45 (мск), источник: Интерфакс

Ставший фигурантом уголовного дела экс-губернатор Юревич лечится в Израиле

Челябинск. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела из СМИ, он находится на лечении в Израиле, сообщила его пресс-секретарь Юлия Бобылева.

«Он в Израиле на лечении до июня. Про уголовное дело узнал из СМИ. Для него это было неожиданно», — сказала Ю. Бобылева в четверг агентству «Интерфакс-Урал».

По ее словам, М. Юревич пока не готов ничего комментировать, поскольку слишком мало информации о сути дела.

Как сообщалось, Четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

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