В Уфе будет салют в честь Крымской весны

18 марта с 17.00 до 21.00 часов в Уфе будет перекрыта улица Заки Валиди. Нельзя будет проехать от улицы Аксакова до улицы Гафури, а также на участке от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди.

Центральные улицы города перекрыли из-за митинга в честь присоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия пройдут в башкирской столице на площади перед Конгресс-Холлом (улица Заки Валиди, 2).

Кроме того, вечером уфимцы смогут увидеть долгожданный салют. Фейерверки не поднимались над городом ни в новогоднюю ночь, ни в день республики.