В Уфе будет салют в честь Крымской весны
Праздничные мероприятия пройдут на Телецентре.
Праздничные мероприятия пройдут на Телецентре.
18 марта с 17.00 до 21.00 часов в Уфе будет перекрыта улица Заки Валиди. Нельзя будет проехать от улицы Аксакова до улицы Гафури, а также на участке от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди.
Центральные улицы города перекрыли
Кроме того, вечером уфимцы смогут увидеть долгожданный салют. Фейерверки не поднимались над городом ни в новогоднюю ночь, ни в день республики.