Общительные носачи. Где живут и чем питаются дальние родственники енотов

Источник: AP 2017

Носухи, или коати, своей маской, полосатым хвостом и подвижными пальчиками похожи на енотов, и это сходство не случайно: они относятся к семейству енотовых (Procyonidae), хотя их ближайшие родственники — не сами еноты, а олинго — похожие на них южноамериканские животные. Однако носухи — не совсем обычные еноты. В отличие от всех остальных енотовых, носухи активны днем. Активность их сложно не заметить: они шумно кормятся большими группами, роясь в опавших листьях и в земле своим подвижным носом, и шумно общаются между собой.

Их нос, подвижный и чувствительный, как пятачок кабана, и острое обоняние позволяют им находить в лесной подстилке насекомых, червей, небольших ящериц и змей или падаль. Также они, балансируя длинным хвостом, отлично лазают по деревьям, где находят фрукты и иногда птичьи яйца.

Такая всеядность обычна для енотовых, однако привычка держаться большими группами встречается в этом семействе довольно редко. Носухи же очень социальны: бóльшую часть года они живут группами, состоящими из самок, детенышей и молодых самцов. Исключены из этой социальности только взрослые самцы: когда они достигают зрелости, их безжалостно изгоняют из группы, и снова к ней примкнуть они могут только на время сезона размножения. В каждую группу допускается только один самец.

Прежде чем добиться разрешения на спаривание, самцу приходится терпеливо завоевывать доверие самок в течение нескольких недель, кормясь вместе с ними и занимая подчиненное положение по отношению ко всем самкам группы. Зато, когда доверие завоевано, самец спаривается со всеми самками группы. После этого его снова выгоняют. Самки тоже ненадолго покидают группу, снова собираясь вместе только после того, как детеныши немного подрастут.

В группе носухи ведут себя подобно приматам: вместе кормятся, выставляют дозорных, следящих за хищниками, много времени уделяют взаимному грумингу и часто «переговариваются» между собой с помощью разнообразных голосовых сигналов. Российский антрополог Станислав Дробышевский называет носух «идеальными кандидатами на разумность», потому что у них есть все предпосылки для формирования большого, как у приматов, мозга: древесный образ жизни, социальность и почти хватательные конечности.