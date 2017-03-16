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21:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию придет оттепель

17 марта термометр покажет до +7 градусов тепла.

Источник: AP 2017

17 марта в Башкирии ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Как сообщают синоптики, осадков не предвидится, но по юго-востоку республики возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -7,-12 градусов, в северной части Башкирии столбик термометра опустится до -20 градусов. Днем станет значительно теплее: +2,-3 градусов, местами до +7 градусов.

В МЧС республики предупреждают автолюбителей об ухудшении видимости на дорогах до 500−1000 м: ночью и утром возможен туман.

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