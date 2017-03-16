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21:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири создадут точнейшие атомные часы

Новосибирские физики разработали сверхстабильный лазер для атомных часов.

Исследования специалистов Института лазерной физики Сибирского РАН, Новосибирского государственного университета и Новосибирского государственного технического университета опубликованы в научном журнале Journal of Physics: Conference Series.

С помощью лазера ученые намерены создать устройство для измерения времени и составить точную карту гравитационного поля земли. Помимо этого, создание глобальной сети атомных часов позволит фиксировать прохождение волн таинственной темной материи через планету.

Атомные часы позволяют достичь невероятной точности измерения времени. Современные устройства начинают отставать или спешить на секунду лишь через миллиарды лет.

В настоявшее время разработки физиков из Сибири позволяют достичь погрешности измерений в уровне 10 в минус 16 степени. Однако ученые утверждают, что сделают часы еще более точными. В будущем уровень погрешности можно будет улучшить на два порядка с помощью экспериментов по измерению спектра лазерных лучей.

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