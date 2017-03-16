Румынский онлайн-словарь наказал школьников за списывание

В понедельник в Румынии прошел единый экзамен для школьников восьмого класса. Во время такого же теста в прошлом году онлайн-словарь DEX зарегистрировал всплеск поисковых запросов по некоторым словам, что вызвало подозрение администраторов.

На этот раз они следили за посещаемостью с 9 до 12 утра, когда проходил экзамен. Администраторы сайта нашли три самых популярных поисковых запроса и, предположив, что они связаны с экзаменом, поменяли значения искомых слов, сообщает портал Republica.

Румынское слово pretutindeni, которое означает «везде», утром в понедельник получило значение «навсегда». Глагол zărit «замечать» получил значение «спешить».

За час до начала экзамена администраторы зафиксировали лишь девять поисковых запросов для этих двух слов, однако вскоре популярность их резко возросла, пишет BBC.com.

В последний час экзамена эти слова искали уже 989 человек.

Позже выяснилось, что оба слова действительно фигурировали в экзаменационных вопросах, от школьников требовалось определить их значение.

Еще одно слово, популярность, которого неожиданно возросла — «предательство», как оказалось, не появлялось в тесте.

Администраторы также поменяли его значение, однако позже выяснили, что в то утро оно использовалось в публикации известного румынского писателя.