Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
23:03 (мск), источник: Интерфакс

Ночью на Москву опустится туман

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Столичный главк МЧС предупредил москвичей о тумане, который опустится на город в ночь с четверга на пятницу.

«По информации МЧС в период с 00:00 часов до 09:00 часов 17 марта в Москве местами ожидается туман с видимостью 200−500 метров», — сообщили «Интерфаксу» в столичном управлении МЧС.

В ведомстве напомнили, что во время непогоды возможно ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+4°
малооблачно
764 мм рт. ст.
повышенное
38 %
низкая
8 м/с
умеренный ветер
Порошенко заявил о готовности снять блокаду Донбасса
Путин раскритиковал введение санкции против российских банков
СКР возбудил дело против бывшего губернатора Челябинской области
В ЦИК назвали возможную дату президентских выборов
«Краснодар» проиграл «Сельте» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ
СМИ узнали план действий на случай смерти королевы Елизаветы II
Сбербанк планирует опознавать клиентов по мышечной активности
На Сицилии при извержении вулкана Этна пострадали десять человек
Спорт
Бились, бились, не пробились. «Краснодар» вылетел из Лиги Европы «Краснодар» уступил «Сельте» и в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, завершив выступления в еврокубках
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь