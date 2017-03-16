Ночью на Москву опустится туман

«По информации МЧС в период с 00:00 часов до 09:00 часов 17 марта в Москве местами ожидается туман с видимостью 200−500 метров», — сообщили «Интерфаксу» в столичном управлении МЧС.

В ведомстве напомнили, что во время непогоды возможно ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.