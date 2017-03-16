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23:21 (мск), источник: 112.ua

Во Львовской области на огороде образовалась яма с нефтью глубиной 17 метров

В Бориславе Львовской обл. на огороде на частном земельном участке провалилась 17-метровая копанка с нефтью. Об этом сообщает Zahid.net.

Источник: 112.ua

Яма образовалась в следствии функционирования в городе хаотических копанок в XIX веке, проблемам которых уделял внимание еще Иван Франко.

Владелица участка Зиновия Лещенко опасается, что такие «сюрпризы» могут представлять опасность для детей и животных. Кроме того, можно ожидать новых обвалов.

«К 1939 г. все работы, которые проводились на этом месторождении, не задокументированы. Те копанки в давние времена никто не записал. Когда нефть исчерпали, перекрывали дубовыми досками, присыпали землей и любых картографических материалов никто не вел. Поэтому мы даже не знаем, где могут быть копанки и что с ними сейчас», — пояснил глава отдела гражданской защиты населения Бориславского горсовета Владимир Прідун.

В этом случае обвал вызвал размыв почвы после таяния снега. Для Борислава подобная проблема является системной. А подобные копанки могут уходить вглубь до 50 м. Также в Бориславе были зафиксированы случаи нефтяных фонтанов на частных подворьях.

В дальнейшем такие провалы засыпают, бетонируют, а на поверхность выводят специальную трубку, чтобы не накапливался нефтяной газ и не создавал опасности взрыва.

Как сообщалось, в США сошел с рельсов поезд, перевозивший нефть.

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