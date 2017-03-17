Звезда «Друзей» рассказал о школьной драке с премьером Канады
Известный по своей роли в сериале «Друзья» актер Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела рассказал, что избивал
Известный по своей роли в сериале «Друзья» актер Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела рассказал, что избивал
«У меня есть история о нем, которой я не горжусь. Мой друг Крис Мюррей, который тоже учился в Канаде в пятом классе, напомнил мне, что мы,
Актер также признался, что был «глупым ребенком» и не хотел драться, однако отметил, что эти столкновения могли повлиять на то, что Трюдо достиг высот в политической карьере.
«По-моему, он сказал: я буду выше этого и стану премьер-министром», — закончил Перри.
Он также вспомнил, что отец Трюдо занимал должность