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00:31 (мск), источник: Газета.Ру

Звезда «Друзей» рассказал о школьной драке с премьером Канады

Известный по своей роли в сериале «Друзья» актер Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела рассказал, что избивал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда они вместе учились в школе.

«У меня есть история о нем, которой я не горжусь. Мой друг Крис Мюррей, который тоже учился в Канаде в пятом классе, напомнил мне, что мы, вообще-то, били Джастина Трюдо. Оба… Я думаю, у него были успехи в спорте, в котором мы были плохи. Это была чистая зависть», — сказал он.

Актер также признался, что был «глупым ребенком» и не хотел драться, однако отметил, что эти столкновения могли повлиять на то, что Трюдо достиг высот в политической карьере.

«По-моему, он сказал: я буду выше этого и стану премьер-министром», — закончил Перри.

Он также вспомнил, что отец Трюдо занимал должность премьер-министра в тот момент, однако сам Джастин «был единственным ребенком в школе, которого мы могли побить».

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