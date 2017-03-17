Звезда «Друзей» рассказал о школьной драке с премьером Канады

«У меня есть история о нем, которой я не горжусь. Мой друг Крис Мюррей, который тоже учился в Канаде в пятом классе, напомнил мне, что мы, вообще-то, били Джастина Трюдо. Оба… Я думаю, у него были успехи в спорте, в котором мы были плохи. Это была чистая зависть», — сказал он.

Актер также признался, что был «глупым ребенком» и не хотел драться, однако отметил, что эти столкновения могли повлиять на то, что Трюдо достиг высот в политической карьере.

«По-моему, он сказал: я буду выше этого и стану премьер-министром», — закончил Перри.