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19:59 (мск), источник: Аргументы и факты

Из дворников — в премьеры. Кем были российские министры в «прошлой» жизни?

АиФ.ru изучил биографии других крупных чиновников и депутатов и выяснил, как они начинали свой путь в важные кабинеты.

Источник: РИА "Новости"

Недавно старшая дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова призналась, что в 2000-е ее папа «бомбил» по ночам, чтобы прокормить семью. А чем раньше занимались другие известные российские политики и чиновники? АиФ.ru изучил предыдущие места работы этих людей и выделил несколько наиболее «ярких» групп, из которых вышли нынешние «сильные мира сего».

Рабочие

Премьер-министр Дмитрий Медведев не раз признавался, что первая запись в его трудовой книжке — дворник. Во время учебы в университете он подметал территорию вокруг кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове.

Это единственное, что можно было найти, но за это мне платили 100 или 120 рублей, и вместе с 50 рублями стипендии я был богатый человек — мог водить девушек в кафе регулярно.
Дмитрий Медведев

Предаться воспоминаниям о былой жизни простого работяги премьер может лишь с несколькими членами правительства. Министр обороны Сергей Шойгу свой трудовой путь начинал мастером, вице-премьер Юрий Трутнев — помощником бурильщика, а министр энергетики Александр Новак — аппаратчиком-гидрометаллургом 1-го разряда. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев работал теплотехником на Выселковском межхозяйственном комбикормовом заводе, которым руководил его отец.

С низов во власть пробивались вице-премьер Виталий Мутко, целый год на заре карьеры оттрубивший матросом-мотористом, и глава МВД Владимир Колокольцев, работавший водителем погрузчика.

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Учителя и врачи

Cразу несколько членов кабинета министров в молодости поработали педагогами. Глава Минтранса Максим Соколов преподавал историю экономических учений и макроэкономику на экономическом факультете СПбГУ. Министр образования Ольга Васильева учила детей пению в московских школах. Министр связи Николай Никифоров, еще сам будучи школьником, одновременно работал педагогом дополнительного образования в родной казанской школе.

Есть среди высоких чиновников и люди, прошедшие врачебную практику. Правда, в основном и сейчас они работают в «профильном» секторе. Глава Минздрава Вероника Скворцова когда-то возглавляла нейрореанимационную службу в одной из столичных клиник, и, кстати, совсем недавно спасла женщину, которой стало плохо на борту рейса Москва-Нью-Йорк. Глава Роспотребнадзора Анна Попова начинала врачом-реаниматологом, глава Росздравнадзора Михаил Мурашко был акушером-гинекологом. Врачом когда-то работал и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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«Белые воротнички»

Большинство членов правительства и на заре карьеры занимались кабинетной работой в различных ведомствах или НИИ. Первый вице-премьер Игорь Шувалов был лаборантом НИИ экономики и комплексных проблем связи. Вице-премьер Ольга Голодец, глава Минсоцразвития Максим Топилин — выходцы из НИИ Труда. Глава Минвостокразвития Александр Галушка работал в Институте проблем управления РАН.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин начинал экономистом в ЦБ. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов — экономистом во Внешэкономбанке, там же трудился и вице-премьер Александр Хлопонин.

Глава Минфина Антон Силуанов сразу начал карьеру в родном министерстве — экономистом. Со студенческой скамьи — в теоретиках вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-консультант ЗАО «Экономическая экспертная группа». Глава МИДа Сергей Лавров служил атташе (младшая дипломатическая должность) в посольстве СССР в республике Шри-Ланка. Помощниками прокурора когда-то были глава Минюста Александр Коновалов и вице-премьер Дмитрий Козак.

Павел Колобков | Источник: РИА "Новости"

Особняком стоят бывшие журналисты — вице-премьер Дмитрий Рогозин и Владимир Мединский, а также профессиональный спортсмен, олимпийский чемпион, министр спорта Павел Колобков.

Но самое интересное «рабочее» прошлое у министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. В детстве он сыграл главную роль в кинофильме «Денискины рассказы», обойдя на пробах 8 тыс. сверстников. Артистический опыт, кстати, есть и у экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Он сыграл в фильме «Дети Дон Кихота».

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