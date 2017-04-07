Из дворников — в премьеры. Кем были российские министры в «прошлой» жизни?
АиФ.ru изучил биографии других крупных чиновников и депутатов и выяснил, как они начинали свой путь в важные кабинеты.
АиФ.ru изучил биографии других крупных чиновников и депутатов и выяснил, как они начинали свой путь в важные кабинеты.
Недавно старшая дочь
Рабочие
Это единственное, что можно было найти, но за это мне платили 100 или 120 рублей, и вместе с 50 рублями стипендии я был богатый человек — мог водить девушек в кафе регулярно.
Предаться воспоминаниям о былой жизни простого работяги премьер может лишь с несколькими членами правительства. Министр обороны Сергей Шойгу свой трудовой путь начинал мастером,
С низов во власть пробивались
Учителя и врачи
Cразу несколько членов кабинета министров в молодости поработали педагогами. Глава Минтранса Максим Соколов преподавал историю экономических учений и макроэкономику на экономическом факультете СПбГУ. Министр образования Ольга Васильева учила детей пению в московских школах. Министр связи Николай Никифоров, еще сам будучи школьником, одновременно работал педагогом дополнительного образования в родной казанской школе.
Есть среди высоких чиновников и люди, прошедшие врачебную практику. Правда, в основном и сейчас они работают в «профильном» секторе. Глава Минздрава Вероника Скворцова
«Белые воротнички»
Большинство членов правительства и на заре карьеры занимались кабинетной работой в различных ведомствах или НИИ. Первый
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин начинал экономистом в ЦБ. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов — экономистом во Внешэкономбанке, там же трудился и
Глава Минфина Антон Силуанов сразу начал карьеру в родном министерстве — экономистом. Со студенческой скамьи — в теоретиках
Особняком стоят бывшие журналисты —
Но самое интересное «рабочее» прошлое у министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. В детстве он сыграл главную роль в кинофильме «Денискины рассказы», обойдя на пробах 8 тыс. сверстников. Артистический опыт, кстати, есть и у