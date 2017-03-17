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00:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Самая популярная Instagram-персона призналась в ненависти к соцсетям

Самая популярная в Instagram знаменитость — певица Селена Гомес — призналась, что удалила приложение сервиса с телефона. Об этом она рассказала в интервью журналу Vogue.

Источник: AP 2017

Девушка рассказала, что в настоящий момент ее Instagram занимается помощница, а Гомес даже не знает пароль к аккаунту. Певица отметила, что мечтает полностью уйти из соцсетей.

«Когда я стала пользователем с самым большим числом подписчиков, то стала нервничать. Я засыпала и просыпалась с мыслью об этом», — добавила Гомес. По ее словам, постоянная обеспокоенность привела к тому, что девушка начала ненавидеть свои фотографии.

В данный момент на страницу Селены Гомес в Instagram подписаны 113 миллионов человек. В декабре 2016 года певица получила звание самого популярного пользователя соцсети, пробив отметку в 103 миллиона подписчиков.

До недавнего времени девушка также являлась автором самого популярного в истории соцсети поста: в июне 2016 года она разместила рекламную публикацию, которую лайкнули больше 6,3 миллиона пользователей. В феврале рекорд Гомес побила певица Бейонсе, которая объявила о своей беременности в Instagram.

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