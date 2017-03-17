Yeruslan станет первым судном в истории, которое мы распилим на металл за долги — приставы
На вырученные деньги судебные приставы погасят долги по зарплате морякам.
На вырученные деньги судебные приставы погасят долги по зарплате морякам.
Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.
В случае успешной реализации сухогруза Yeruslan, который около 1,5 лет простоял в 6 км от Владивостока брошенным, будет создан прецедент, потому как в других регионах России подобная практика не применялась. Как рассказали корр. ИА PrimMedia в
Yeruslan является собственностью иностранной компании, его реализация на территории Российской Федерации возможно только после ряда мероприятий — снятие с судового реестра в королевстве Камбоджа и получения согласия от компетентного органа другого государства.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что судебным
— В настоящий момент проводится работа над уведомлением собственника о намерениях УФССП России по Приморскому краю передать арестованное судно на реализацию. После получения всех необходимых документов арестованное имущество будет передано на реализацию, — рассказали в
Напомним, что на недавней
В
— Арест на имущество накладывался в обеспечительных мерах, то есть, чтобы владельцы не могли его продать, спрятать и так далее. Тот же Yeruslan несколько раз арестовывался, но до реализации не доходило дело, — рассказали в
В ведомстве отметили, что процесс ареста имущества у должника — будь оно российское или иностранное — особо не отличается, различия состоят лишь в механизме его реализации.
— Составляется акт описи и ареста, который подписывается понятыми. Само имущество оставляется на ответственное хранение должнику либо взыскателю. На реализацию арестованное имущество передается в Росимущество с пакетом документов. Сложность в том, чтобы получить необходимые документы, — сказали в
Напомним, сейчас Yeruslan находится на ответственном хранении у Славянкинского СРЗ.