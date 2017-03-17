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03:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Yeruslan станет первым судном в истории, которое мы распилим на металл за долги — приставы

На вырученные деньги судебные приставы погасят долги по зарплате морякам.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.

В случае успешной реализации сухогруза Yeruslan, который около 1,5 лет простоял в 6 км от Владивостока брошенным, будет создан прецедент, потому как в других регионах России подобная практика не применялась. Как рассказали корр. ИА PrimMedia в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, ранее российские суда арестовывались судебными приставами-исполнителями, но только в качестве обеспечительной меры и, как правило, владельцы кораблей возвращали долги государству.

Yeruslan является собственностью иностранной компании, его реализация на территории Российской Федерации возможно только после ряда мероприятий — снятие с судового реестра в королевстве Камбоджа и получения согласия от компетентного органа другого государства.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что судебным приставам-исполнителям нужно уведомить гонконгскую компанию, которой принадлежит судно о том, что они собираются его реализовать. В целях соблюдения всех норм международных правовых договоров, необходимые процессуальные документы переведены на иностранный язык и направлены в министерство юстиции Российской Федерации.

— В настоящий момент проводится работа над уведомлением собственника о намерениях УФССП России по Приморскому краю передать арестованное судно на реализацию. После получения всех необходимых документов арестованное имущество будет передано на реализацию, — рассказали в пресс-службе УФССП.

Напомним, что на недавней пресс-конференции с журналистами глава УФССП Приморья Алексей Кузнецов рассказал, что вероятнее всего продать судно удастся только на металлолом, так как оно сильно повреждено после пожара.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в подобных случаях с российскими судами, как правило, проблем не возникает. Приставы-исполнители не раз накладывали на них арест в соответствии с судебными решениями.

— Арест на имущество накладывался в обеспечительных мерах, то есть, чтобы владельцы не могли его продать, спрятать и так далее. Тот же Yeruslan несколько раз арестовывался, но до реализации не доходило дело, — рассказали в пресс-службе УФССП по Приморью.

В ведомстве отметили, что процесс ареста имущества у должника — будь оно российское или иностранное — особо не отличается, различия состоят лишь в механизме его реализации.

— Составляется акт описи и ареста, который подписывается понятыми. Само имущество оставляется на ответственное хранение должнику либо взыскателю. На реализацию арестованное имущество передается в Росимущество с пакетом документов. Сложность в том, чтобы получить необходимые документы, — сказали в пресс-службе судебных приставов Приморья.

Напомним, сейчас Yeruslan находится на ответственном хранении у Славянкинского СРЗ.

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