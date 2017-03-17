Ректор петербургского вуза заявил о своей отставке по просьбе Полтавченко

Кичеджи подтвердил информацию о своем увольнении, которая ранее появилась на портале Interessant. В публикации портала приводились слова неназванного чиновника министерства образования, который заявил: «Но есть просьба губернатора о вашей замене. В последнее время эта просьба стала настойчивой».

При этом в публикации отмечалось, что причиной могла стать его активная позиция по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об отставке ему сообщили во время визита в Минобрнауки. По данным издания, Кичеджи в министерстве образования «ждал» сотрудник в должности «начальник департамента кадров». При этом разговор проходил «в доброжелательном тоне», а сам сотрудник якобы заявил: «Министр благодарит вас за работу».

В интервью «Фонтанке» Кичеджи подтвердил эту информацию. «В министерстве мне так и сказали, что это его просьба была меня снять, подчеркнули, что ко мне претензий нет», — заявил Кичеджи. При этом он отметил, что чиновники министерства обратились к нему с просьбой не раздувать скандал из-за увольнения. «Меня умоляли, чтобы все произошло тихо, чтобы я просто сдал власть, но я развел руками, сказал, что на это повлиять не могу», — подчеркнул он.

Источник в Смольном прокомментировал заявление Кичеджи, отметив, что правительство города не занимается «трудоустройством ректоров». Кроме того, источник отметил, что Кичеджи переоценивает себя, считая себя «раздражителем для губернатора».