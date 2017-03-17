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01:51 (мск), источник: РБК

Ректор петербургского вуза заявил о своей отставке по просьбе Полтавченко

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи заявил о своем увольнении с поста ректора Академии Штиглица по просьбе главы города Георгия Полтавченко. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Источник: РИА "Новости"

Кичеджи подтвердил информацию о своем увольнении, которая ранее появилась на портале Interessant. В публикации портала приводились слова неназванного чиновника министерства образования, который заявил: «Но есть просьба губернатора о вашей замене. В последнее время эта просьба стала настойчивой».

При этом в публикации отмечалось, что причиной могла стать его активная позиция по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об отставке ему сообщили во время визита в Минобрнауки. По данным издания, Кичеджи в министерстве образования «ждал» сотрудник в должности «начальник департамента кадров». При этом разговор проходил «в доброжелательном тоне», а сам сотрудник якобы заявил: «Министр благодарит вас за работу».

В интервью «Фонтанке» Кичеджи подтвердил эту информацию. «В министерстве мне так и сказали, что это его просьба была меня снять, подчеркнули, что ко мне претензий нет», — заявил Кичеджи. При этом он отметил, что чиновники министерства обратились к нему с просьбой не раздувать скандал из-за увольнения. «Меня умоляли, чтобы все произошло тихо, чтобы я просто сдал власть, но я развел руками, сказал, что на это повлиять не могу», — подчеркнул он.

Источник в Смольном прокомментировал заявление Кичеджи, отметив, что правительство города не занимается «трудоустройством ректоров». Кроме того, источник отметил, что Кичеджи переоценивает себя, считая себя «раздражителем для губернатора».

Василий Кичеджи с 2011 по 2014 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга, отвечавшим за сферы культуры, науки, спорта и образования. С 2015 года он являлся исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. В феврале этого года он стал одним из инициаторов написания письма 23 ректоров высших учебных заведений Санкт-Петербурга в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. В письме руководители вузов, в частности, называли передачу собора церкви «лучшим подарком христианам всего мира».

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