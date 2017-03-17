Вьетнамский лоукостер со стюардессами в бикини может начать полеты во Владивосток

Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.

Прямые перелеты во Владивосток может начать авиакомпания-лоукостер из Вьетнама VietJet Air, известная тем, что некоторые ее рейсы обслуживают стюардессы в бикини. О заинтересованности связать авиасообщением вьетнамские города и приморскую столицу стало известно во время визита делегации ДФО в СРВ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края.

Делегацию, находившуюся с двухдневным визитом в Социалистической Республике Вьетнам, возглавлял полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В ходе заседания «круглого стола» с представителями вьетнамского бизнеса, заинтересованными в проектах х в реализации проектов на Дальнем Востоке, инвесторы выразили заинтересованность в открытии прямого авиарейса между Приморским краем и Вьетнамом.

Так, связать Владивосток с городами республики регулярным авиасообщением планирует компания VietJet Air.

«В прошлом году турпоток жителей нашего края во Вьетнам составил примерно 12 тысяч человек, Приморье же посетило более 5,5 тысяч гостей из этой страны. Наши связи с области туризма активно развиваются за счет осуществления чартерных рейсов, но открытие прямого сообщения, безусловно, станет дополнительным мощным стимулом в укреплении и расширении сотрудничества», — приводи пресс-служба администрации слова вице-губернатора Евгения Полянского, также участвовавшего во встрече.

Справка: VietJet Air — первая частная авиакомпания СРВ. Основана в 2007 году, выполняет рейсы по внутренним и международным направлениям (Индию, Китай, Южную Корею, Японию, Мьянму, Малайзию, Сингапур).