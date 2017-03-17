Общественные туалеты Владивостока закрыты «на лопату»

Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.

Фотокорреспондент ИА PrimaMedia прогулялся по общественным туалетам Владивостока, чтобы выяснить в каком состоянии они находятся, и оказался неприятно удивлен, так как ни один из них просто не работал.

Первые бесплатные общественные туалеты появились во Владивостоке в 2012 году к саммиту АТЭС. Два — в подземных переходах в центре города и еще три в скверах: Адмиральском сквере, Муравьева-Амурского и Почетных горожан. Главным инициатором их создания был временно отстраненный сейчас от своих обязанностей мэр Владивостока Игорь Пушкарев.

Несколько лет они исправно работали, в них было чисто, и всегда была туалетная бумага и мыло, однако сейчас ни один из них не работает. Когда именно они были закрыты и почему они не работают не известно, единственное, что очевидно, что теперь горожанам и гостям приморской столицы придется довольствоваться туалетами в кафе и торговых центрах.