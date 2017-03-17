Подросток нашел алмаз массой 7,44 карата в парке в американском штате Арканзас

Подросток приехал вместе с родителями в парк, именуемый «Кратер алмазов», где попытаться найти драгоценный камень может любой желающий.
Недалеко от ручья он подобрал блестящий камешек кофейного цвета. «Он был таким темным, что мы не знали, алмаз ли это, однако мы поняли, что надо проверить», — приводятся в публикации слова отца мальчика Крейга Лэнгфорда.
Специалисты парка установили, что школьник действительно обнаружил драгоценный камень. Как пояснили представители природоохранного объекта, условия для такой находки сложились идеальные, так как ранее прошел сильный дождь, который частично размыл верхний слой почвы. По форме найденный Лэнгфордом алмаз напоминает куб, размером немного больше горошины, он входит в первую десятку самых крупных драгоценных камней, обнаруженных в парке за всю его историю.
Лэнгфорд сообщил, что не планирует продавать находку, а сохранит ее в память о поездке. Школьник уже придумал камню название — Алмаз Супермена. Мальчик является большим поклонником этого фантастического героя.
По последним данным, в течение этого года в парке было обнаружено 97 алмазов разных цветов, однако все они значительно меньше найденного Лэнгфордом, по большей части их масса меньше 1 карата. Крупнейший из найденных в США алмазов получил название «Дядя Сэм», его масса — 40,23 карата. Его подняли на поверхность в 1924 году из шахты, которая также находится в Арканзасе.
«Кратер алмазов» получил статус парка штата в 1972 году. С тех пор там обнаружили почти 30 тысяч драгоценных камней этого вида. Посетители получают право забрать находку с собой вне зависимости от ее стоимости.