Подросток нашел алмаз массой 7,44 карата в парке в американском штате Арканзас

Недалеко от ручья он подобрал блестящий камешек кофейного цвета. «Он был таким темным, что мы не знали, алмаз ли это, однако мы поняли, что надо проверить», — приводятся в публикации слова отца мальчика Крейга Лэнгфорда.

Специалисты парка установили, что школьник действительно обнаружил драгоценный камень. Как пояснили представители природоохранного объекта, условия для такой находки сложились идеальные, так как ранее прошел сильный дождь, который частично размыл верхний слой почвы. По форме найденный Лэнгфордом алмаз напоминает куб, размером немного больше горошины, он входит в первую десятку самых крупных драгоценных камней, обнаруженных в парке за всю его историю.