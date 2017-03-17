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03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Москвичи и питерцы разбирают Приморье по кускам

Минвостокразвития озвучило наиболее востребованные регионы по программе «дальневосточный гектар». Основной спрос приходится на четыре дальневосточных региона, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

«Прежде всего, это Приморский край. На втором месте — Республика Саха (Якутия). На третьем — Хабаровский край. На четвертом — Сахалинская область. На долю этих четырех регионов приходится 87 процентов всех заявок», — уточнил замминистра Сергей Качаев, отметив, что в основном заявки поступают из самих дальневосточных регионов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что «согласно оценке экспертов, по мере реализации проекта спрос из европейской части России будет увеличиваться». Пока из недальневосточных регионов больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Далее идет Краснодарский край и Свердловская область.

Как рассказал Сергей Качаев, наибольшую активность проявляют люди в возрасте от 25 до 34 лет, далее идет группа после 40 лет. Сейчас Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводится более подробный анализ социологического портрета получателей «дальневосточного гектара».

По словам замминистра, прежде всего граждане берут «дальневосточные гектары» под индивидуальное жилищное строительство. Это 56 процентов граждан. Около 18 процентов предполагают вести на «дальневосточном гектаре» сельской хозяйство. Около 8 процентов готовы реализовывать проекты в сфере туризма и рекреации. «Принципиально важно, что мы предоставляем возможность гражданам самим выбрать вариант использования своего земельного участка. Гражданин в течение первого года использования участка может определиться с его использованием и в случае необходимости его поменять», — прокомментировал Сергей Качаев.

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