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03:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Делегация Олимпийского комитета России оценила спортивные объекты Хабаровска

Десять спортивных объектов Хабаровска посетила делегация Олимпийского комитета России, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Специалисты оценили возможности региона для проведения завершающего этапа подготовки сборных России к зимним и летним Олимпийским Играм 2018 и 2020 годов.

В Хабаровске гости осмотрели «Платинум Арену», краевой центр развития хоккея, открытый плавательный бассейн и другие объекты. Были отмечены хорошие условия для подготовки хоккейной сборной и команды по шорт-треку. По словам министра физической культуры и спорта края Николая Чупрова, регион готов принять у себя Олимпийские сборные по нескольким видам спорта.

В ходе визита на Дальний Восток представители комитета также оценили спортивную инфраструктуру Сахалинской области и Приморского края.

«В каждом регионе есть своя специфика, свои объекты. Больше внимания уделили зимним видам спорта, так как уже в следующем году пройдут зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. На основе увиденного будем делать анализ, затем представим свой доклад на заседании штаба подготовки наших спортсменов к Играм», — рассказал директор по спортивным программам Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

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