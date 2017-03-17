Делегация Олимпийского комитета России оценила спортивные объекты Хабаровска
Десять спортивных объектов Хабаровска посетила делегация Олимпийского комитета России, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Десять спортивных объектов Хабаровска посетила делегация Олимпийского комитета России, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Специалисты оценили возможности региона для проведения завершающего этапа подготовки сборных России к зимним и летним Олимпийским Играм 2018 и 2020 годов.
В Хабаровске гости осмотрели «Платинум Арену», краевой центр развития хоккея, открытый плавательный бассейн и другие объекты. Были отмечены хорошие условия для подготовки хоккейной сборной и команды по
В ходе визита на Дальний Восток представители комитета также оценили спортивную инфраструктуру Сахалинской области и Приморского края.
«В каждом регионе есть своя специфика, свои объекты. Больше внимания уделили зимним видам спорта, так как уже в следующем году пройдут зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. На основе увиденного будем делать анализ, затем представим свой доклад на заседании штаба подготовки наших спортсменов к Играм», — рассказал директор по спортивным программам Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.