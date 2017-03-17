Поляна из 1500 подснежников появится в «Аптекарском огороде»

Более 1500 подснежников Воронова подарил сочинский питомник «Первоцвет» Ботаническому саду МГУ в честь Года экологии. Об этом говорится в пресс-релизе «Аптекарского огорода», который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ в четверг, 16 марта.

«Эти подснежники спасли буквально из-под бульдозера — такое безобразие творится ежегодно. Масштабная застройка без какого-либо учета мест природного произрастания цветов и браконьерство — это катастрофа, с которой, в том числе, пытаются справиться в сочинском питомнике», — сообщил директор ботанического сада Алексей Ретеюм.

С 17 марта подснежники можно будет увидеть на выставке тюльпанов «Репетиция весны», а после ее завершения 19 марта молочные цветы высадят под открытым небом.

Помимо цветов, «Первоцвет» хочет подарить Ботаническому саду МГУ уникальных рыб гамбузий, взятых из дикой природы и разведённых для жителей Краснодарского края, в рамках борьбы с эпидемией вируса Зика. Эти рыбы поедают комаров, включая тех, что могут переносить вирус.