Поляна из 1500 подснежников появится в «Аптекарском огороде»
Цветы москвичи смогут увидеть на выставке тюльпанов «Репетиция весны» с 17 по 19 марта.
Цветы москвичи смогут увидеть на выставке тюльпанов «Репетиция весны» с 17 по 19 марта.
Более 1500 подснежников Воронова подарил сочинский питомник «Первоцвет» Ботаническому саду МГУ в честь Года экологии. Об этом говорится в
«Эти подснежники спасли буквально
С 17 марта подснежники можно будет увидеть на выставке тюльпанов «Репетиция весны», а после ее завершения 19 марта молочные цветы высадят под открытым небом.
Помимо цветов, «Первоцвет» хочет подарить Ботаническому саду МГУ уникальных рыб гамбузий, взятых из дикой природы и разведённых для жителей Краснодарского края, в рамках борьбы с эпидемией вируса Зика. Эти рыбы поедают комаров, включая тех, что могут переносить вирус.
Ранее сообщалось, что в ботаническом саду появился