Аномально теплая весна спешит в Приморье
Весна принесла в Приморье резкое потепление: по информации синоптиков, такая погода не совсем характерна для региона в этот период, сообщает ИА «Дейта».
Весна принесла в Приморье резкое потепление: по информации синоптиков, такая погода не совсем характерна для региона в этот период, сообщает ИА «Дейта».
«В последние восемь дней среднесуточные температуры воздуха превышают климатические нормы на всей территории края на
Минувшей ночью в крае было от двух до восьми градусов мороза. В горных районах столбики термометров опустились до минус девяти — четырнадцати градусов.
Сегодня, 16 марта, погодные условия в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны. В течение дня воздух прогреется до пяти — двенадцати градусов тепла.
Во второй половине дня во Владивостоке сохранится погода с переменной облачностью, без осадков. В послеполуденные часы температура воздуха составит шесть — восемь градусов тепла.