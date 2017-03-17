Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
03:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Аномально теплая весна спешит в Приморье

Весна принесла в Приморье резкое потепление: по информации синоптиков, такая погода не совсем характерна для региона в этот период, сообщает ИА «Дейта».

«В последние восемь дней среднесуточные температуры воздуха превышают климатические нормы на всей территории края на два-шесть градусов. Вчера днём в континентальных районах Приморья воздух прогрелся до четырех — десяти градусов тепла. Только на восточном побережье было прохладней: от ноля до двух тепла», — говорится в сообщении Примгидромета.

Минувшей ночью в крае было от двух до восьми градусов мороза. В горных районах столбики термометров опустились до минус девяти — четырнадцати градусов.

Сегодня, 16 марта, погодные условия в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны. В течение дня воздух прогреется до пяти — двенадцати градусов тепла.

Во второй половине дня во Владивостоке сохранится погода с переменной облачностью, без осадков. В послеполуденные часы температура воздуха составит шесть — восемь градусов тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+4°
малооблачно
765 мм рт. ст.
повышенное
38 %
низкая
7 м/с
умеренный ветер
Две дальневосточницы пострадали от нерасторопности коммунальщиков
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
Разведка Британии посмеялась над сообщениями о слежке за Трампом
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь