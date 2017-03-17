Аномально теплая весна спешит в Приморье

«В последние восемь дней среднесуточные температуры воздуха превышают климатические нормы на всей территории края на два-шесть градусов. Вчера днём в континентальных районах Приморья воздух прогрелся до четырех — десяти градусов тепла. Только на восточном побережье было прохладней: от ноля до двух тепла», — говорится в сообщении Примгидромета.

Минувшей ночью в крае было от двух до восьми градусов мороза. В горных районах столбики термометров опустились до минус девяти — четырнадцати градусов.

Сегодня, 16 марта, погодные условия в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны. В течение дня воздух прогреется до пяти — двенадцати градусов тепла.

Во второй половине дня во Владивостоке сохранится погода с переменной облачностью, без осадков. В послеполуденные часы температура воздуха составит шесть — восемь градусов тепла.