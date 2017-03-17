Очередной этап работ по реконструкции тоннеля на железнодорожном вокзале завершился в Хабаровске

Закончены работы по строительству конструктивной части объекта на протяжении 116 метров общей длины. Выполнен проход под всеми станционными путями.

На следующем этапе будут реконструированы пассажирские платформы, построены павильоны выхода на платформы с навесами. В тоннеле смонтируют оборудование, а также выполнят другие работы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Напомним, объект планируют сдать в августе 2017 года.