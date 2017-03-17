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04:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск возвращается режим «черного неба»

Предыдущий режим НМУ действовал с 6 по 8 марта.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске вновь вводят режим «черного неба»: погодные условия, не способствующие очищению воздуха от вредных выбросов, ожидаются с пятницы, 17 марта, до понедельника, 20 марта. Промышленным и транспортным предприятиям города предписывается сократить выбросы.

С начала года режим «черного неба» в городе в общей сложности продержался свыше 20 дней. Предыдущий режим НМУ действовал с 6 по 8 марта.

Намеченный на субботу, 18 марта, митинг «За чистое небо» пройдет под «черным небом». Митинг, в котором предусмотрено участие до тысячи человек, начнется в 11:00 на Красной площади. Предполагается, что на митинге выступит около 10 общественников и экологов.

Ранее московские экологи назвали Красноярск «зоной экологического бедствия». Экологический рейтинг по результатам зимы 2016−2017 года опубликовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

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