В Красноярск возвращается режим «черного неба»

В Красноярске вновь вводят режим «черного неба»: погодные условия, не способствующие очищению воздуха от вредных выбросов, ожидаются с пятницы, 17 марта, до понедельника, 20 марта. Промышленным и транспортным предприятиям города предписывается сократить выбросы.

С начала года режим «черного неба» в городе в общей сложности продержался свыше 20 дней. Предыдущий режим НМУ действовал с 6 по 8 марта.

Намеченный на субботу, 18 марта, митинг «За чистое небо» пройдет под «черным небом». Митинг, в котором предусмотрено участие до тысячи человек, начнется в 11:00 на Красной площади. Предполагается, что на митинге выступит около 10 общественников и экологов.

Ранее московские экологи назвали Красноярск «зоной экологического бедствия». Экологический рейтинг по результатам зимы 2016−2017 года опубликовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».