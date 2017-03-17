Зима уже не вернется в Хабаровский край — в выходные будет по-весеннему тепло и комфортно

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Весна в Хабаровском крае уже победила предшественницу и окончательно вступила в свои законные права, как календарные, так и климатические. В предстоящие выходные в городе и в крае днем будет тепло и ясно. Ночные температуры тоже не опустятся ниже весенней нормы, сообщил корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— В выходные нас ждет хорошая теплая погода. В темное время суток столбик термометра не опустится ниже 10 градусов мороза. А дневная температура окончательно преодолеет отметку в ноль градусов и станет стабильно положительной. И в субботу, и в воскресенье в Хабаровске будет от 2 до 5 градусов тепла. Такая же погода ждет и жителей Вяземского, Бикинского и других районов края. Будет поддувать слабый северный ветер, но он не сможет существенно испортить весеннее настроение. Осадков не ожидается, — рассказала Людмила Игнатенко.

Как отмечают синоптики, нынешняя климатическая весна в крае наступила и укрепила свои позиции на неделю раньше, чем обычно, а у зимы уже нет шансов на возвращение в этом сезоне, значительные похолодания маловероятны, заключила Людмила Игнатенко.