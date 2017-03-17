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04:53 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье в 2016 году приняло более 2 тысяч соотечественников

По итогам реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников в 2016 году в Приморье прибыло 2 228 человек из стран СНГ.

Источник: Вести Приморье

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Эти данные были приведены Департаментом труда и социального развития Приморского края на рабочем совещании по вопросам содействия переселению соотечественников.

«Госпрограмма содействия переселению соотечественников является действенным механизмом демографического развития Дальнего Востока. Для качественной реализации его потенциала необходимо выработать максимально доступные всем заинтересованным гражданам способы информирования об их возможностях, правах и обязанностях в качестве участников программы, а также существующих мерах поддержки», — сказал начальник отдела демографического развития АРЧК ДВ Иван Ефимов.

«Главными критериями включения в программу являются наличие образования, опыт работы в России и востребованность имеющейся у переезжающего специальности на территории вселения», — сообщила и.о. начальника отдела профориентации и профессионального обучения департамента труда и социального развития Приморского края Раиса Лещук.

Основными территориями исхода являются Украина, Армения, Таджикистан — доля граждан этих государств от общего количества желающих вступить в программу в Приморье составляет от 28,5% до 20% соответственно, чуть меньше участников программы из Узбекистана — 12%.

Одним из позитивных итогов реализации программы стал существенный рост числа иностранных студентов из числа соотечественников. В 2016 году 49 учащихся вузов и СПО зарегистрировались в качестве участников программы. Это почти в 4 раза больше, чем в 2015 году.

Значительное количество соотечественников, проживающих за рубежом, интересуются программой «Дальневосточный гектар». Учитывая существенные меры поддержки — от 1,5 до 30 млн рублей, предусмотренные для начинающих сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств, а также по другим направлениям поддержки, привлекательность перспективы возвращения соотечественников на Дальний Восток повышается, однако должна быть четче проработана и их ответственность как участников программы, отметили участники совещания. С этой целью принято решение о разработке предложений по увеличению срока постоянного проживания на территории вселения с трех до пяти лет, а также уточнения критериев отбора участников программы. Ожидается, что эти меры окажут позитивное влияние на качество человеческого капитала, формирующегося на Дальнем Востоке в результате реализации программ его развития.

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