Приморье в 2016 году приняло более 2 тысяч соотечественников

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Эти данные были приведены Департаментом труда и социального развития Приморского края на рабочем совещании по вопросам содействия переселению соотечественников.

«Госпрограмма содействия переселению соотечественников является действенным механизмом демографического развития Дальнего Востока. Для качественной реализации его потенциала необходимо выработать максимально доступные всем заинтересованным гражданам способы информирования об их возможностях, правах и обязанностях в качестве участников программы, а также существующих мерах поддержки», — сказал начальник отдела демографического развития АРЧК ДВ Иван Ефимов.

«Главными критериями включения в программу являются наличие образования, опыт работы в России и востребованность имеющейся у переезжающего специальности на территории вселения», — сообщила и.о. начальника отдела профориентации и профессионального обучения департамента труда и социального развития Приморского края Раиса Лещук.

Основными территориями исхода являются Украина, Армения, Таджикистан — доля граждан этих государств от общего количества желающих вступить в программу в Приморье составляет от 28,5% до 20% соответственно, чуть меньше участников программы из Узбекистана — 12%.

Одним из позитивных итогов реализации программы стал существенный рост числа иностранных студентов из числа соотечественников. В 2016 году 49 учащихся вузов и СПО зарегистрировались в качестве участников программы. Это почти в 4 раза больше, чем в 2015 году.