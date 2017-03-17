Королеве из Хабаровска вынесли «Модный приговор»

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Анна Федорова из Хабаровска по настоянию мужа Игоря попала под руку стилистам популярного шоу на Первом канале «Модный приговор». Под их руководством женщина изменилась до неузнаваемости, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на передачу «Первого канала».

Несколько месяцев назад супруги Игорь и Анна Фёдоровы из дальневосточной столицы переехали в столицу России. И, как рассказал муж, его перестал устраивать внешний вид супруги. Наряды Анны — короткие юбки, высокие каблуки, ботфорты, которые в Хабаровске производили фурор, в Москве выглядели пошло и стали объектом для ревности и стыда. За помощью он обратился на программу «Модный приговор».

— В Хабаровске все девушки так одеваются — короткие платья, высокие каблуки, яркий макияж. И когда мы переехали в Москву, она продолжает одеваться так же, а ведь здесь девушки одеваются скромнее! Её тут уже черт знает за кого принимают. Её надо срочно переодеть, — констатировал Игорь.

— В Москве так ходят девушки низкой социальной ответственности, — практически в голос сказали ведущие программы Эвелина Хромченко и Александр Васильев.

Анна в принципе согласна, что ей пора переодеться в соответствии с московской модой. Но ей не нравится, что муж предъявляет претензии.

Стилисты подобрали для Анны три комплекта элегантной одежды. В итоге остались довольны все: и Анна, и её муж Игорь, и зрители, которые выбрали именно этот набор одежды для сексапильной красотки.

— Все так постарались над моим образом. Я даже не ожидала. Мне очень нравится, я в огромном восхищении. Я очень рада, что меня изменили в лучшую сторону, — рассказала Анна.