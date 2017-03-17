Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
На телеканале Россия стартует супершоу «Танцуют все!» 0+
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
05:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Королеве из Хабаровска вынесли «Модный приговор»

Жительницу краевой столицы стилисты популярной передачи изменили до неузнаваемости.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Анна Федорова из Хабаровска по настоянию мужа Игоря попала под руку стилистам популярного шоу на Первом канале «Модный приговор». Под их руководством женщина изменилась до неузнаваемости, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на передачу «Первого канала».

Несколько месяцев назад супруги Игорь и Анна Фёдоровы из дальневосточной столицы переехали в столицу России. И, как рассказал муж, его перестал устраивать внешний вид супруги. Наряды Анны — короткие юбки, высокие каблуки, ботфорты, которые в Хабаровске производили фурор, в Москве выглядели пошло и стали объектом для ревности и стыда. За помощью он обратился на программу «Модный приговор».

— В Хабаровске все девушки так одеваются — короткие платья, высокие каблуки, яркий макияж. И когда мы переехали в Москву, она продолжает одеваться так же, а ведь здесь девушки одеваются скромнее! Её тут уже черт знает за кого принимают. Её надо срочно переодеть, — констатировал Игорь.

— В Москве так ходят девушки низкой социальной ответственности, — практически в голос сказали ведущие программы Эвелина Хромченко и Александр Васильев.

Анна в принципе согласна, что ей пора переодеться в соответствии с московской модой. Но ей не нравится, что муж предъявляет претензии.

Стилисты подобрали для Анны три комплекта элегантной одежды. В итоге остались довольны все: и Анна, и её муж Игорь, и зрители, которые выбрали именно этот набор одежды для сексапильной красотки.

— Все так постарались над моим образом. Я даже не ожидала. Мне очень нравится, я в огромном восхищении. Я очень рада, что меня изменили в лучшую сторону, — рассказала Анна.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Блинами, ярмаркой и огненным дивом встретят в Хабаровске день весеннего равноденствия
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
США хотят добиться от Китая и РФ более активной позиции по КНДР
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь