Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
07:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Попавший в рабство в Казахстане физик-ядерщик ожидает возвращения в Новосибирск

Следственный комитет сегодня начал проверку по факту удержания в рабстве — новосибирца. Бывший сотрудник института лазерной физики почти три года числился пропавшим без вести.

Источник: Вести - Новосибирск

Василий Моргунов, корреспондент: «Из своего дома на ул. Жемчужной ушёл и не вернулся Юрий Образцов. Такой текст распространяли в 14 году полицейские и волонтёры, когда пытались найти пропавшего без вести мужчину».

Почти три года поисков не увенчались успехом. И вот назад мужчина объявился на площади у вокзала Алма-Аты. Прохожие заметили, что мужчина весь день сидит на скамейке, решили спросить, не нужна ли помощь. Оказалось, что тот сильно избит — сломаны уши и нос, на голове следы от ударов плёткой. Мужчина не помнил, как он попал в Казахстан, говорил, что в 2014 году договорился о деловой встрече в Ташкенте, однако туда так и не доехал. В плену он жил на небольшой ферме в каком-то ауле, в обязанности входил уход за лошадьми. Кормили — одна лепёшка в день и остатки еды от скотины. Сейчас Юрий в безопасности, по телефону ему удалось связаться с родным братом Сергеем, который однако от общения с журналистами отказывается.

Мария Мазур, соседка Образцовых: «Он был очень порядочный, такой тихий, спокойный, ушёл в неизвестном направлении. Никто даже не знал, куда он ушёл. Видите, попал куда. В лапы. Новосибирские правоохранители отправили в Казахстан все документы для подтверждения личности и сейчас ждут ответного шага от казахстанских коллег. Следственный комитет сейчас решает, возбуждать ли уголовное дело».

Михаил Третьяков, и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК по Новосибирской области: «Следователи дают оценку всем обстоятельствам из публикаций СМИ и с учётом мужчины, который прибудет в Новосибирск, будет принято итоговое решение».

Василий Моргунов, корреспондент: «Вопрос вышел на международный уровень, к его решению подключилось российское консульство. По предварительной информации Юрий Образцов должен вернуться в Новосибирск, в свою квартиру — уже в это воскресенье».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
США ждут от Китая и РФ более активных действий в отношении КНДР
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь