Попавший в рабство в Казахстане физик-ядерщик ожидает возвращения в Новосибирск

Василий Моргунов, корреспондент: «Из своего дома на ул. Жемчужной ушёл и не вернулся Юрий Образцов. Такой текст распространяли в 14 году полицейские и волонтёры, когда пытались найти пропавшего без вести мужчину».

Почти три года поисков не увенчались успехом. И вот назад мужчина объявился на площади у вокзала Алма-Аты. Прохожие заметили, что мужчина весь день сидит на скамейке, решили спросить, не нужна ли помощь. Оказалось, что тот сильно избит — сломаны уши и нос, на голове следы от ударов плёткой. Мужчина не помнил, как он попал в Казахстан, говорил, что в 2014 году договорился о деловой встрече в Ташкенте, однако туда так и не доехал. В плену он жил на небольшой ферме в каком-то ауле, в обязанности входил уход за лошадьми. Кормили — одна лепёшка в день и остатки еды от скотины. Сейчас Юрий в безопасности, по телефону ему удалось связаться с родным братом Сергеем, который однако от общения с журналистами отказывается.