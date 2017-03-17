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05:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Морозные ночи в Красноярске сменит теплая погода

Температура воздуха будет колебаться от -2 до -18°C.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных в Красноярск придет переменчивая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 17 февраля, синоптики обещают до -20°C утром и до −2…−4°C днем и вечером. В этот день будет держаться юго-западный ветер с порывами до 3 м/с.

В ночь на субботу, 18 марта, резко похолодает до -14°C. Днем в город снова вернется теплая весенняя погода. Столбики термометров поднимутся до -2°C, однако ближе к вечеру снова опустятся до -8°C. Ветер слабый с порывами до 2 м/с. Осадков в этот день не прогнозируется.

В воскресенье, 19 марта, метеорологи обещают переменную облачность. Днем температура воздуха будет держаться на отметке -1°C, вечером похолодает до -6°C.

Добавим, что до 19:00 20 марта в Красноярске будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. В марте «черное небо» объявляют уже во второй раз.

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