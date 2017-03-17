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07:09 (мск), источник: VN.ru

Сугробы в человеческий рост накопились вдоль улиц Новосибирска

Паводок в этом году грозит затоплением не только прибрежным участкам, но и улицам в центре Новосибирска. По данным мэрии, готовиться к весеннему потеплению начали еще с января.

Вывозить снег со дворов, очищать кровли и ливневые канализации. На сегодня, утверждают чиновники, с придомовых территорий, которым грозит потоп, убрали больше 28,5 тысяч кубометров снега. Еще 345 многоквартирников ждут своей очереди. Качество уборки оценили комиссия и журналисты ОТС.

Забайкальская, 55, Дзержинский район — дом находится в низине, и поэтому каждую весну он попадает в зону подтопления. Впрочем, затапливает дома здесь даже летом в сильные ливни. Потому за этим многоквартирником всегда глаз да глаз, говорят коммунальщики. Этой зимой, по их словам, снег вывозили дважды — порядка 150-ти кубов.

— Сформирована аварийная бригада, имеющая необходимое оборудование. Заранее будут почищены ливневки, по необходимости вывезен снег, — говорит заместитель директора управляющей компании Алексей Надежкин.

Меж тем, вокруг дома горы снега. Жильцы соседнего дома такому пейзажу из окон не рады, и дело не в эстетике.

— Вода течет за восьмой подъезд, и возле контейнерной площадки образуется «море», нас штрафует ГЖИ. А мы доказать ничего не можем. Пришлось траншеи прокопать, сами уже не справляемся, — рассказала управляющая ТСЖ Дениса Давыдова, 1 Татьяна Ступак.

Домов в зоне подтопления в этом году почти четыре сотни. Согласно отчетам, снег вывезли из трехсот.

— Как отчитались администрации районов, в Кировском снег вывезен полностью, немного осталось в Октябрьском и Дзержинском и Советском. В остальных районах вывоз снега практически закончен, — рассказала эксперт комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии Новосибирска Татьяна Машутова.

Тающий снег может затопить дома на улице Ленина, Красном проспекте, Депутатской. Запастись резиновыми сапогами, да подлинней, точно придется. Картина почти в каждом дворе одинаковая — снежные горы выше человеческого роста. Например, на улице Полтавской окон домов почти не видно. И это при том, что снег вывозили. А вот двор на улице Костычева. Тут, кроме горного ландшафта, каток, а рядом больница.

— Сейчас огромная проблема передвижения, сложно ходить по улице пожилым людям. В больницу поступают много людей с травмами. Я считаю, что город не убирается, — говорит медицинский работник Тамара Жлобинцева.

Проскользить по городским улицам во время съемки сюжета пришлось и журналистам ОТС, и не только во дворах.

Улица Троллейная. Здесь, чтобы добраться до трамвайной остановки, приходится, без преувеличения, рисковать собственным здоровьем. Днем лед немного подтаивает, и уже не так скользко. А вот вечером, по словам местных жителей, приходится идти прямо по проезжей части, потому что с тротуара можно скатиться прямо под колеса проезжающих автомобилей.

Вместе с тем специалисты мэрии говорят: дворы к паводку готовы, все по графику. Тогда появляются вопросы к графику: как его составляли, если во дворах завалы? А многие тротуары похожи на каток.

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