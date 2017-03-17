Сугробы в человеческий рост накопились вдоль улиц Новосибирска

Вывозить снег со дворов, очищать кровли и ливневые канализации. На сегодня, утверждают чиновники, с придомовых территорий, которым грозит потоп, убрали больше 28,5 тысяч кубометров снега. Еще 345 многоквартирников ждут своей очереди. Качество уборки оценили комиссия и журналисты ОТС.

Забайкальская, 55, Дзержинский район — дом находится в низине, и поэтому каждую весну он попадает в зону подтопления. Впрочем, затапливает дома здесь даже летом в сильные ливни. Потому за этим многоквартирником всегда глаз да глаз, говорят коммунальщики. Этой зимой, по их словам, снег вывозили дважды — порядка 150-ти кубов.

— Сформирована аварийная бригада, имеющая необходимое оборудование. Заранее будут почищены ливневки, по необходимости вывезен снег, — говорит заместитель директора управляющей компании Алексей Надежкин.

Меж тем, вокруг дома горы снега. Жильцы соседнего дома такому пейзажу из окон не рады, и дело не в эстетике.

— Вода течет за восьмой подъезд, и возле контейнерной площадки образуется «море», нас штрафует ГЖИ. А мы доказать ничего не можем. Пришлось траншеи прокопать, сами уже не справляемся, — рассказала управляющая ТСЖ Дениса Давыдова, 1 Татьяна Ступак.