Ярмарка на центральной площади Владивостока откроется 7 апреля
После зимних каникул рынок продолжит работу по обычному графику.
После зимних каникул рынок продолжит работу по обычному графику.
Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.
Общегородская продовольственная ярмарка возобновит свою работу на центральной площади Владивостока в пятницу, 7 апреля. Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, после зимних каникул рынок продолжит работу по обычному графику, сообщили ИА PrimaMedia в
«Ближайшая ярмарка на центральной площади Владивостока развернется 7 апреля. Далее она будет работать в обычном режиме — по пятницам и субботам с 9.00 до 18.00», — прокомментировали в ведомстве.
Здесь приморцы могут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты напрямую от товаропроизводителей.
По мнению
Напомним, в муниципалитетах края по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского проводятся ежедневные продовольственные ярмарки. Подробную информацию о ярмарках в каждом районе можно узнать здесь.