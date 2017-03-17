Ярмарка на центральной площади Владивостока откроется 7 апреля

Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.

Общегородская продовольственная ярмарка возобновит свою работу на центральной площади Владивостока в пятницу, 7 апреля. Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, после зимних каникул рынок продолжит работу по обычному графику, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Ближайшая ярмарка на центральной площади Владивостока развернется 7 апреля. Далее она будет работать в обычном режиме — по пятницам и субботам с 9.00 до 18.00», — прокомментировали в ведомстве.

Здесь приморцы могут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты напрямую от товаропроизводителей.

По мнению вице-губернатора края Дениса Бочкарева, ярмарки — один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать свою продукцию без посредников.

Напомним, в муниципалитетах края по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского проводятся ежедневные продовольственные ярмарки. Подробную информацию о ярмарках в каждом районе можно узнать здесь.