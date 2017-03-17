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07:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяков призывают отказаться от мяса

Жителям предлагают на день исключить животную пищу из рациона.

Пермяков призывают отказаться от мяса. Жителям краевой столицы предлагают отметить Международный день без мяса, который отмечают во всём мире 20 марта. В этот день люди пробуют не употреблять мясные продукты на завтрак, обед и ужин, а магазины и рестораны прекращают продажу мяса и мясных блюд.

Организаторами акции выступили пермские вегетарианцы. По мнению активистов, подобные акции принесут пользу животным и природе, а также здоровью человека. Как утверждают организаторы в социальных сетях, отказ от мяса снижает риск заболевания сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и снижает уровень холестерина.

Вегетарианцы призывают жителей отказаться от мяса и дают советы по питанию на 20 марта. К примеру, чтобы организм не испытывал недостатка в белке, пермякам советуют употреблять в пищу орехи и бобовые.

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