Пермяков призывают отказаться от мяса. Жителям краевой столицы предлагают отметить Международный день без мяса, который отмечают во всём мире 20 марта. В этот день люди пробуют не употреблять мясные продукты на завтрак, обед и ужин, а магазины и рестораны прекращают продажу мяса и мясных блюд.

Организаторами акции выступили пермские вегетарианцы. По мнению активистов, подобные акции принесут пользу животным и природе, а также здоровью человека. Как утверждают организаторы в социальных сетях, отказ от мяса снижает риск заболевания сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и снижает уровень холестерина.

Вегетарианцы призывают жителей отказаться от мяса и дают советы по питанию на 20 марта. К примеру, чтобы организм не испытывал недостатка в белке, пермякам советуют употреблять в пищу орехи и бобовые.