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06:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Распотрошенные чебуреки в «Трех котах» удивили хабаровские соцсети

При этом администрация магазина не слышала о проблемах с выпечкой.

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Житель Хабаровска обнаружил в гипермаркете «Три кота» прилавок с разорванными чебуреками, о чем позже было заявлено в группе «ВКонтакте» «Ты не поверишь — Хабаровск». В самом магазине о беспорядке на прилавке не слышали, но пообещали разобраться, сообщает ИА AmurMedia.

Фотография странного прилавка с выпечкой в гипермаркете «Три кота» появилась в одной из популярных хабаровских пабликов. «Мясо отдельно, тесто отдельно. А может, так и задумано», — прокомментировал горожанин, сделавший фотографию.

«Это конструктор лего! Собери чебурек!» — шутит один из пользователей.

«Надо только сертификат качества попросить», — предлагает в комментариях хабаровчанка.

«Продегустировали просто, чтобы тут потом не жаловались на качество», — уверен еще один подписчик группы.

Заметим, что администрация гипермаркета не в курсе, что происходит с товаром на прилавках торгового заведения.

— Первый раз от вас слышу. Но если все так, мы постараемся исправить и заменим, — уверила дежурный администратор магазина, отказавшаяся называть свое имя.

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