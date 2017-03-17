Распотрошенные чебуреки в «Трех котах» удивили хабаровские соцсети
При этом администрация магазина не слышала о проблемах с выпечкой.
При этом администрация магазина не слышала о проблемах с выпечкой.
Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.
Житель Хабаровска обнаружил в гипермаркете «Три кота» прилавок с разорванными чебуреками, о чем позже было заявлено в группе «ВКонтакте» «Ты не поверишь — Хабаровск». В самом магазине о беспорядке на прилавке не слышали, но пообещали разобраться, сообщает ИА AmurMedia.
Фотография странного прилавка с выпечкой в гипермаркете «Три кота» появилась в одной из популярных хабаровских пабликов. «Мясо отдельно, тесто отдельно. А может, так и задумано», — прокомментировал горожанин, сделавший фотографию.
«Это конструктор лего! Собери чебурек!» — шутит один из пользователей.
«Надо только сертификат качества попросить», — предлагает в комментариях хабаровчанка.
«Продегустировали просто, чтобы тут потом не жаловались на качество», — уверен еще один подписчик группы.
Заметим, что администрация гипермаркета не в курсе, что происходит с товаром на прилавках торгового заведения.
— Первый раз от вас слышу. Но если все так, мы постараемся исправить и заменим, — уверила дежурный администратор магазина, отказавшаяся называть свое имя.