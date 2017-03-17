В США суд решит вопрос о признании шимпанзе личностями

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте американской зоозащитной организации Nonhuman Rights Project, обратившейся с соответствующим запросом.

По мнению президента объединения, адвоката Стивена Уайза, американские власти должны признать за этими человекообразными обезьянами ряд таких же прав, какие есть у людей. Юрист настаивает на том, чтобы их не содержали в неволе и выпустили в находящийся в штате Флорида заповедник, где условия приближены к природным. Уайз подчеркивает, что, в соответствии с некоторыми положениями американского права, в отдельных случаях личностями в юридическом смысле могут быть признаны не только люди, но и организации, соответственно, это также применимо к шимпанзе.

В свою очередь живущие в Нью-Йорке владельцы Томми и Кико подчеркивают, что в дикой природе, без заботы человека, их питомцы не выживут. Хозяин Кико Кармен Прести рассказал, что его примат глух и ему нужно постоянное наблюдение ветеринара, а Патрик Лэвери, у которого живет Томми, в свою очередь, сообщил, что обезьяну должны были усыпить, поэтому он и взял ее к себе.

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