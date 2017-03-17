В США суд решит вопрос о признании шимпанзе личностями
Апелляционный отдел Верховного окружного суда суд в
Апелляционный отдел Верховного окружного суда суд в
Об этом сообщается на сайте американской зоозащитной организации Nonhuman Rights Project, обратившейся с соответствующим запросом.
По мнению президента объединения, адвоката Стивена Уайза, американские власти должны признать за этими человекообразными обезьянами ряд таких же прав, какие есть у людей. Юрист настаивает на том, чтобы их не содержали в неволе и выпустили в находящийся в штате Флорида заповедник, где условия приближены к природным.
Уайз подчеркивает, что, в соответствии с некоторыми положениями американского права, в отдельных случаях личностями в юридическом смысле могут быть признаны не только люди, но и организации, соответственно, это также применимо к шимпанзе.
В свою очередь живущие в
Это не первая попытка Уайза добиться от властей США признания шимпанзе личностями. В 2014-м суд в штате
Годом позднее адвокат также проиграл суд в
Ожидается, что апелляционные слушания продлятся от пяти до восьми недель.
В ноябре 2016 года в Аргентине судья решила дело в пользу Ассоциации юристов по борьбе за права животных и постановила выпустить из зоопарка города Мендоса шимпанзе по кличке Сесилия. В течение нескольких лет ее держали в неподобающих условиях, и одиночестве отрицательно влияло на здоровье животного.