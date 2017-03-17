Жителям Красноярского края советуют узнать контакты страховых медповеренных

В Красноярском крае в системе ОМС на данный момент работает 106 страховых поверенных. Об этом на круглом столе «Право на бесплатную медицину», который состоялся в пресс-центре «АиФ на Енисее» рассказала начальник отдела по взаимодействию с застрахованными гражданами и страховыми медицинскими организациями Анжела Опарова.

Таким образом, на одного поверенного приходится 28 тысяч застрахованных жителей региона. И нам в этом плане еще повезло. По закону, один поверенный может обслуживать 100 тысяч человек.

«Страховой представитель 2 уровня или поверенный — это представитель страховой медицинской организации. Он осуществляет информационное сопровождение застрахованных в системе ОМС при оказании любой медицинской помощи — от профилактических мероприятий, например, при диспансеризации до госпитализации в стационар. Напомню, институт страховых представителей в стране появился в июле прошлого года. Тогда заработал 1 уровень, появились контакт-центры, где специалисты начали работать с гражданами в телефонном режиме, обрабатывали эти запросы. И вот с января 2017 года заработал второй уровень. Теперь страховые поверенные должны отстаивать права пациентов в случае возникновения любых вопросов при получении медицинской помощи», — объяснила Опарова.

Узнать, кто твой медицинский поверенный, можно на сайте медицинской страховой компании, за которой закреплен застрахованный или позвонив туда по телефону. Кстати, для тех, кто не помнит, где застрахован, название организации указано на полисе ОМС.

«Мы убедительно просим жителей края занести ФИО и телефон поверенного в свою записную книжку. Это, в случае необходимости, поможет в оперативном режиме разрешить любую ситуацию, которая может возникнуть в поликлинике, в приемном покое, в стационаре».

Присутствующие на круглом столе представители страховых медицинских организаций рассказали, что сейчас они активно информируют граждан о поверенных: публикуют их данные в местных газетах, специальных памятках, социальных сетях.