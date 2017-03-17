«Боярышник» усохнет вчетверо

Для отдельных лекарств установят больший объем упаковки — 50 мл и 100 мл. Это следует из приказа Минздрава, сообщает ИА «Дейта».

Согласно документу, выделяется три возможных максимальных объема для спиртовых настоек: 25, 50 и 100 мл. Наименьший объем — 25 мл — устанавливается для настоек на плодах боярышника, шиповника, эхинацеи, клюквы, валерианы, пустырника, мяты перечной, валерианы лекарственной, спиртовых капель с маслом мяты, душицы, хмеля, душицы и некоторых других.

Отметим очевидное: сегодня стограммовые пузырьки спирта стоят в нелегальной, конечно, рознице в среднем 50 рублей. Расфасовка в меньшие по объему пузырьки не отнимет охоту у малоимущих граждан алкоголиков их «разбодяживать». Однако теперь цена «сотки» спирта резко подскочит из-за увеличения стоимости расфасовки жидкости и цены уже четырех спиртосодержащих сосудов — эксперты уверяют, что мини-пузырек спирта из-под прилавка будет стоить как минимум 20 рублей, а прикупленная в разливе по 25 мл «сотка» вырастет, таким образом, в цене до 80 рублей!

Объемом 50 мл Минздрав предлагает ограничить продажу экстрактов календулы, ромашки, эвкалипта, эхинацеи и других.

Пузырьками максимум в 100 мл ограничат бальзамы c содержанием корневищ куркумы, корней дягиля, плодов апельсина Кюрасао, цветков гвоздичного дерева, эликсиры шиповника, мелиссы, аниса, мяты, хмеля, душицы и других.

Как и предполагалось, в перечень не вошли такие спиртосодержащие препараты, как зеленка или йод.

Отметим, сейчас Минздрав также прорабатывает возможность продавать часть спиртосодержащих лекарств только по рецептам — они могут быть введены на 28 препаратов.

Поводом для нововведений послужило, в том числе, массовое отравление людей концентратом для ванн «Боярышник», которое произошло в Иркутске перед Новым годом. По последним данным, тогда 77 человек из 123 госпитализированных погибли.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, россияне выпивают порядка 150−180 миллионов литров аптечных настоек в год, или по два литра спирта на одного гражданина РФ.