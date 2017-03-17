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06:57 (мск), источник: VN.ru

Митинг-концерт «Крымская весна» пройдет 18 марта на площади Ленина

В эту субботу в Новосибирске пройдет праздник «Крымская весна. Мы вместе!». Всех жителей города приглашают на площадь перед оперным театром.

Там пройдут концерты, показательные выступления спортсменов, мастер-классы и конкурсы. Каждый желающий сможет принять участие в играх на свежем воздухе и даже сдать нормы ГТО.

В сквере на площади Ленина представят тематическую фотовыставку. Всех новосибирцев и гостей города ждут на празднике, начиная с 11-ти часов утра.

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