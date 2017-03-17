Митинг-концерт «Крымская весна» пройдет 18 марта на площади Ленина
В эту субботу в Новосибирске пройдет праздник «Крымская весна. Мы вместе!». Всех жителей города приглашают на площадь перед оперным театром.
В эту субботу в Новосибирске пройдет праздник «Крымская весна. Мы вместе!». Всех жителей города приглашают на площадь перед оперным театром.
Там пройдут концерты, показательные выступления спортсменов,
В сквере на площади Ленина представят тематическую фотовыставку. Всех новосибирцев и гостей города ждут на празднике, начиная с 11-ти часов утра.