Митинг-концерт «Крымская весна» пройдет 18 марта на площади Ленина

Там пройдут концерты, показательные выступления спортсменов, мастер-классы и конкурсы. Каждый желающий сможет принять участие в играх на свежем воздухе и даже сдать нормы ГТО.

В сквере на площади Ленина представят тематическую фотовыставку. Всех новосибирцев и гостей города ждут на празднике, начиная с 11-ти часов утра.