Школьница-зацепер прокатилась на трамвае № 13

Школьница-зацепер попала в объектив видеорегистратора на улице Гурьевской в Новосибирске. Девочка лет 10−12 ехала на заднем бампере трамвая № 13, держась за лестницу. На остановке возле светофора она слезла, чтобы дать отдохнуть рукам, и вновь продолжила путь.
— Судя по ее спокойному поведению, такая транспортировка — обычное дело, — отметил читатель АСТ-54, приславший запись.
Стоит отметить, что такой способ передвижения является опасным для взрослых людей, не говоря уже о детях. В комментариях читатели паблика предположили, что девочка потеряла проездной, или же хочет сэкономить деньги на чипсы и колу.
— Уважаемые товарищи водители! Если вы видите такой способ передвижения у ребенка, остановитесь, потратьте свое время, снимите его, прочитайте лекцию, и дальше по обстоятельствам — либо 20 рублей на трамвай, либо звонок родителям, в полицию и т. д. Либо сами до дома довезите. Не будьте равнодушными! Жизнь спасете, — написала подписчица с ником Ask2 Ask.