Школьница-зацепер прокатилась на трамвае № 13

Школьница-зацепер попала в объектив видеорегистратора на улице Гурьевской в Новосибирске. Девочка лет 10−12 ехала на заднем бампере трамвая № 13, держась за лестницу. На остановке возле светофора она слезла, чтобы дать отдохнуть рукам, и вновь продолжила путь.

— Судя по ее спокойному поведению, такая транспортировка — обычное дело, — отметил читатель АСТ-54, приславший запись.

Стоит отметить, что такой способ передвижения является опасным для взрослых людей, не говоря уже о детях. В комментариях читатели паблика предположили, что девочка потеряла проездной, или же хочет сэкономить деньги на чипсы и колу.