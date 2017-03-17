Начался снос хоккейного стадиона «Енисей»

Красноярские строители приступили к сносу хоккейного стадиона «Енисей». Работы по сносу начались 16 марта.

На объекте задействована тяжелая техника. Сейчас рабочие сносят стены сооружения. Ранее с фасада стадиона была снята историческая мозаика, созданная в 1980-х годах художниками Александром Лапко и Валентином Жекаловым. Ликвидация старого объекта закончится к лету.